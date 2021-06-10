نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حساب المواطن 2021 وشروط الأهلية في المقال التالي
يمثل حساب المواطن، أحد البرامج الوطنية التي تم إنشائها بالمملكة العربية السعودية، بهدف توفير الحماية للأسر السعودية، من تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت حكومة المملكة في اتخاذها، فقد توقعت الجهات المسؤولة بالمملكة، أن تتسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي في أعباء إضافية على كاهل بعض الفئات، ولهذا تقوم من خلال البرنامج، بإعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة، وتتيح الجهات المسؤولة إمكانية التسجيل في حساب المواطن 2021، بكل سهولة ويسر عبر منصة البرنامج الإلكترونية.
التسجيل في حساب المواطن 2021
يتيح برنامج حساب المواطن للراغبين، إمكانية التسجيل بالبرنامج وتقديم طلب الحصول على الدعم المقدم من البرنامج، بكل سهولة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية، بحيث يقوم البرنامج باستقبال الطلبات المقدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن الإلكترونية
- قم بالنقر على تسجيل الدخول من نافذة البرنامج الرئيسية
- قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورمز التحقق المرئي.
- قم بالإطلاع على شروط وأحكام الخدمة والنقر بالموافقة عليها
- قم بالنقر على تسجيل
- سيقوم النظام بالتحقق من البيانات، وستصلك على رقم الهاتف الذي أدخلته رسالة بها كلمة مرور مؤقتة
- قم بإدخال كلمة المرور واستكمل خطوات تفعيل الحساب
- قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيد بإدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور
- قم بالنقر على دخول بعد الانتهاء.
شروط الأهلية في حساب المواطن
يضع برنامج حساب المواطن للمستحقين المتقدمين للتسجيل بالبرنامج، عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين لضمان استحقاق الدعم من البرنامج، وقد كشفت الجهات المنظمة أن شروط الاستحقاق جاءت كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من أبناء المملكة العربية السعودية
- ستثنى من الشرط السابق زوجة المواطن السعودي وأبناء المواطن أو المواطنة من الحاصلين على بطاقات تنقل بالمملكة.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من المقيمين بالمملكة بصورة دائمة.
- لا يقبل بالطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين خارج المملكة.
- يجب أن تكون الفترة التي قضاها المستفيد خارج المملكة خلال السنة الماضية لا تزيد عن الثلاث شهور.
- يجب ألا يكون المتقدم أحد الفئات المشمولة ببرامج الدعم الحكومية الأخرى.
- يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل مقيم بأحد دور الإيواء الحكومية أو السجون بالمملكة.
- يجب مراعاة إدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل بالبرنامج، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للبيانات لدى الجهات ذات العلاقة.
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