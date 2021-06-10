خطوات التسجيل في حساب المواطن 2021 وشروط الأهلية

يمثل حساب المواطن، أحد البرامج الوطنية التي تم إنشائها بالمملكة العربية السعودية، بهدف توفير الحماية للأسر السعودية، من تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت حكومة المملكة في اتخاذها، فقد توقعت الجهات المسؤولة بالمملكة، أن تتسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي في أعباء إضافية على كاهل بعض الفئات، ولهذا تقوم من خلال البرنامج، بإعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة، وتتيح الجهات المسؤولة إمكانية التسجيل في حساب المواطن 2021، بكل سهولة ويسر عبر منصة البرنامج الإلكترونية.

التسجيل في حساب المواطن 2021

يتيح برنامج حساب المواطن للراغبين، إمكانية التسجيل بالبرنامج وتقديم طلب الحصول على الدعم المقدم من البرنامج، بكل سهولة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية، بحيث يقوم البرنامج باستقبال الطلبات المقدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن الإلكترونية

قم بالنقر على تسجيل الدخول من نافذة البرنامج الرئيسية

قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورمز التحقق المرئي.

قم بالإطلاع على شروط وأحكام الخدمة والنقر بالموافقة عليها

قم بالنقر على تسجيل

سيقوم النظام بالتحقق من البيانات، وستصلك على رقم الهاتف الذي أدخلته رسالة بها كلمة مرور مؤقتة

قم بإدخال كلمة المرور واستكمل خطوات تفعيل الحساب

قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيد بإدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بالنقر على دخول بعد الانتهاء.

شروط الأهلية في حساب المواطن

يضع برنامج حساب المواطن للمستحقين المتقدمين للتسجيل بالبرنامج، عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين لضمان استحقاق الدعم من البرنامج، وقد كشفت الجهات المنظمة أن شروط الاستحقاق جاءت كالتالي: