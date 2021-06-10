تقسيط جوالات من بنك الراجحي بدون فوائد.. اختر خطة الدفع التي تناسبك

تقسيط جوالات من بنك الراجحي، لشراء هاتفك الذكي دون أن تقوم بدفع ثمنه بالكامل مرة واحدة في ظل المنافسة التي تشهدها شركات صناعة الهواتف الذكية تعرف على مميزات وشروط تقسيط جوال ذكي من بنك الراجحي بدون فوائد مع إختيار النوع المناسب لك كل هذا تعرف عليه في المقال التالي.

شروط تقسيط جوال عن طريق بنك الراجحي

يمكن أن تتعرف علي شروط شراء جوال بالتقسيط من بنك الراجحي لعام 1442 فيما يلي:

يشترط الحصول على هاتف جوال بالتقسيط أن تكون أحد عملاء بنك الراجحي.

سعر الهاتف الذي ترغب في شرائه يجب أن يكون أكثر من 1000 ريال سعودي.

يحدد البنك أربع خطط للسداد يجب أن يختار العميل منها ولا يمكن التقسيط بأي طريقة أخرى.

البنك له الحق في رفض طلب التقسيط دون إبداء أسباب.

إمتلاك العميل لبطاقة المرابحة منه مصرف الراجحي هي شرط أساسي للحصول على تقسيط الهاتف.

يمكن إستخدام رقم خدمة عملاء البنك للإتصال وكشف الحساب.

برامج شراء جوال بالتقسيط من بنك الراجحي

يمكن شراء هاتف جوال بالتقسيط عبر مصرف الراجحي من خلال برنامج تساهيل المقدم من البنك للعملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إتباع الشروط التالية