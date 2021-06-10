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عمر شويل - جدة حساب المواطن و ايداع الدفعة 43 اليوم الخميس و شروطها و خطوات الاستعلام عنها ، تبذل الحكومة السعودية قصارى جهدها لتوفير حياة معيشية كريمة وخاصة للطبقة المتوسطة والفقيرة بالمملكة العربية السعودية، من خلال منح محدودي الدخل والمحتاجين والأسر الأشد احتياجًا، و مَن لحقت بهم اضرار نتيجة التوسعات الاقتصادية ، دعم مادي شهري ثابت من خلال برنامج حساب المواطن السعودي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم و توفير مستوى معيشي مناسب يواكب متطلباتهم من مأكل وملبس ومشرب، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

برنامج حساب المواطن السعودي

حساب المواطن برنامج سعودي حكومي بدأ في ديسمبر 2017 لتقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض، ولضمان حياة معيشية كريمة لمواطنيها وخاصة بعد التوسعات الاقتصادية التي قامت بها المملكة، ويتم توجيه هذا الدعم لبعض فئات المجتمع وبالأخص المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي و حاملي بطاقات التنقل و الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ومن ناحية أخرى يُعد الهدف الرئيسي من تدشين برنامج حساب المواطن السعودي هو تقديم المساعدات و الاعانات والخدمات الحكومية من خلال بوابة واحدة.

تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن

يستطيع المواطن السعودي المستفيد من الدعم المادي المُخصص، له من خلال تنزيل برنامج حساب المواطن على الجوال الخاص به عبر الدخول على متجر Apple store أو Google play أو Appgallery وذلك للاطلاع على البيانات ومتابعة الطلب.

حساب المواطن و ايداع الدفعة 43 اليوم الخميس و شروطها و خطوات الاستعلام عنها

صرح برنامج حساب المواطن بأن الموعد المحدد لنزول دفعات البرنامج سيكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن المحتمل أن يكون هناك تأخير أو تقديم في الموعد المحدد للصرف حسب العطلات الرسمية بالسعودية.

ايداع الدفعة 43 لشهر يونيو 2021 م

حيث تم قبل قليل ايداع الدعم المُخصص لشهر يونيو المُقدم من حساب المواطن، وذلك للمواطن السعودي من ذي الدخل المحدود و مستوفي الشروط ويستمر حتى نهاية اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو 2021 م.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

لابد من توافر بعض الشروط والضوابط حتى يصبح المتقدم مؤهلا للاستفادة من البرنامج، ومن هذه الضوابط والشروط مايلي:

يشترط أن يكون المُستفيد من الدعم المادي سعودي الجنسية، ومقيم إقامة كاملة بالمملكة.

وجود مستند مالي يوضح قيمة راتبه الشهري.

لا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.

تقديم البطاقة العائلية والهوية الخاصة به.

خطوات الاستعلام عن الدفعة 43