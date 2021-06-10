نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعريف بأفراد الأسرة من خلال منصة ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه التعريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعريف بأفراد الأسرة من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة ابشر والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل بالمملكة السعودية، حيث تم الإعلان حديثا أيضا علي الصفحة الرسمية علي الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة ابشر للمواطنين السعوديين والمقيمين وأعلنت أيضا عن رخصه القيادة الرقمية وكيفيه الحصول عليها علي الجوال بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي الخدمة اكثر ومعرفه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول علي الخدمة بكل سهوله الكترونيا.

التعريف بأفراد الأسرة

أعلنت المنصة عن خدمه التعريق الأسري الكترونيا من عبرها والتي تمكن أولياء الأمور من تعريف احد أفراد أسرته الخاصة من الابن أو الابنة أو الزوجة وذلك دون الحاجة إلي الذهاب ومرافقتهم إلي فروع ومراكز وكاله وزاره الداخلية للأحوال المدنية، كما تعمل وزاره الداخلية علي التحول الرقمي داخل المملكة وذلك لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول التكنولوجي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من خلال التطبيقات والمنصات المعتمدة وذلك لتطور وسائل الاتصال بين الأفراد داخل المملكة السعودية، كما أعلنت المنصة علي المستفيدين من الخدمة وهو المواطن المسجل والمفعل ببوابه ابشر ولديه حساب شخصي علي المنصة.

متطلبات وشروط التعريف الأسري

كما أعلنت المنصة عن الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول علي خدمه التعريف الأسري الكترونيا، وهذه الشروط والمتطلبات تكتمن في النقاط الأتية:

حجز موعد.

ارفاق صوره للفرد لمطابقتها.

يجب أحضار جميع المتطلبات للخدمه والموضحة في خدمه المواعيد عند مراجعتها.

أن يكون المستخدم للخدمه الأب أو الأم.

يجب أن يكون عمر الذكور المراد تعريفهم اكبر من 14 سنه و 10 شهور وحتي عمر 15 سنه أما للأنات اكبر من 14 سنه و10 شهور.

لا يمكن استخدام خدمه التعريف لأي احد لديه هويه وطنيه أو تم التعريف به سابقا.

كيفيه التعريف بأفراد الأسرة

كما تم الإعلان عن الخدمة وعن الوصل إليها الكترونيا عبر اتباع الخطوات الأتية لضمان نجاح الخدمة وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

الضغط علي خدمات أفراد الأسرة.

وبعدها يتم الضغط علي خدمات.

اختيار التعريف بأفراد الأسرة من الاختيارات.

بياناتي عبر ابشر

كما تم الإعلان أيضا عن خدمه بياناتي والتي يمكن الحصول عليها أيضا عبر منصة ابشر من ضمن خدمات الأحوال المدنية. حيث أن الخدمة تمكن المواطن بتفويض أي قطاع حكومي بالاطلاع علي بياناته الشخصية عبر ابشر والمسجلة جميعها في الأحوال المدنية والمستفادين منها أيضا هما المواطن والمقيم المفعلين والمسجلين ببوابه ابشر. كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا أيضا والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: