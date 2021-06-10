التسجيل في حساب المواطن بدأ موعد إيداع الدفعة ال43 لشهر يونيو في حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن، اليوم موعد الصرف في حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وهو من أهم أشكال الدعم للمواطنين السعوديين، وخصوصاً المواطنين الأكثر فقراً، ولذلك تدعم الحكومة في المملكة العربية السعودية هذه الأسر، بأن توفر لهم هذا الدعم، وذلك لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، ولذلك يتم البحث عن هذا الدعم من قبل المواطنين السعودين، لتسجيلهم في هذا الدعم، والاستفادة منه.

التسجيل في حساب المواطن

لمعرفة التقديم في دعم حساب المواطن، وكيفية الاستفادة من هذا الدعم، ومعرفة الشروط التي يتم بها التقديم ، ولمعرفة الرابط الخاص بالتقديم ، إليكم كل هذا من خلال التالي:

شروط التقديم

يجب أن تتوافر هذه الشروط في المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم التي تطلقه الحكومة في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

يجب أن يكون المواطن الراغب في التسجيل أن يحمل الجنسية السعودية.

لابد من إقامته إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

لا يزيد مدة وجوده خارج المملكة العربية السعودية عن ثلاثة أشهر.

لا يقل عمر المواطن الراغب في التسجيل عن 18 عام.

أن يكون الراتب الخاص بالمواطن الراغب في التسجيل لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

آلية التقديم

هذه الخطوات هي التي يتم الالتزام بها لكي يتم من خلالها طريقة التسجيل في حساب المواطن وهي كالتالي: