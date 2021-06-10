نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبليغ عن فاقد الكترونيا عبر منصة ابشر للمواطنين السعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبليغ عن فاقد الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزاره الداخلية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة والتي تقدم عبر منصة ابشر، كما تم الإعلان حديثا علي صفحه الوزارة الرسمية عن رخصه القيادة الرقمية وكيفيه الحصول عليها علي الجوال وعن هويه مقيم رقميه وكيفيه تفعيلها علي الجوال بكل سهوله من خلال ابشر أفراد والذي يمكن للمواطنين بالحصول علي الخدمات بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل والشروط اللازمة تجاه الخدمة وكيفيه الحصول عليها الكترونيا خطوه بخطوه بالتفصيل.

تبليغ عن فاقد الكترونيا

أعلنت الوزارة عن الخدمة وعن الحصول عليها عبر ابشر والتي تمكن المواطن أو المقيم من الإبلاغ عن أي وثائق شخصيه مفقوده منه من خلال حسابه عبر ابشر، كما تعمل الوزارة أيضا علي تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن الكترونيا عبر المنصات الرسمية وذلك أيضا للتطور التكنولوجي التي وصلت ألية المملكة وتطور وسائل الاتصال بين الأفراد بالمملكة، كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المفعلين لبوابه ابشر ولديهم حسابات خاصه.

شروط آلإبلاغ عن وثائق مفقوده

كما تم الإعلان عن الشروط اللازمة للحصول علي الخدمة بنجاح، وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

بطاقه الهوية الوطنية للمستفيد.

بطاقه العائلة أو سجل الأسرة.

شهاده ميلاد أو شهاده وفاه.

يجب ارفاق نموذج 58 الخاص بالتبليغ عن الوثائق لدي إدارة الأحوال المدنية.

كيفيه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن كيفيه الإبلاغ الكترونيا وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية لضمان نجاح الخدمة، وهذه الخطوات تكتمن في الأتي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

الضغط علي خدماتي من الصفحة.

اختيار خدمات من القائمة.

الضغط علي الأحوال المدنية.

الضغط علي الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

أدجال جميع البيانات المطلوبة من وتكون صحيحه.

طلب وثيقه بدل فاقد

كما أعلنت المنصة أيضا عن خدمه طلب وثيقه بدل فاقد بعد التبليغ عن فاقد الكترونيا والتي تمكنك الخدمة من إصدار بدل فاقد لسجل الأسرة و حجز الموعد و بدل فاقد للهويه الوطنية. ولذلك تم الإعلان أيضا عن الشروط المتجاوب توافرها للتمكن من خدمه إصدار فاقد وهي كالاتي:

يمكن إصدار بدل فاقد بعد إتمام عمليه الإبلاغ عن فاقد.

لا يمكن طلب إعادة إصدار اكثر من مره لنفس المفقود.

يمكن للمستفيد حجز موعد لإصدار بدل فاقد بعد 14 يوم من التقدم بطلب.

الميعاد الصادر من الأحوال لا يمكن التعديل أو الإلغاء.

كيفيه طلب وثيقه بدل فاقد

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه طلب بدل الفاقد الكترونيا أيضا والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر وتسجيل الدخول الخاص بالمستخدم. الضغط علي خدماتي ثم اختيار خدمات. اختيار الأحوال المدنية واختيار طلب وثيقه بدل فاقد. إدخال جميع البيانات ويجب أن تكون صحيحه.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قمنا بشرح الخدمة بالتفصيل وكيفيه الوصول أليها الكترونيا ومعرفه الشروط والوثائق المطلوب الإبلاغ عنها وطلب وثيقه بدل الفاقد الكترونيا.