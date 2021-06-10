نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جامعة شقراء 1443 للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم ومواعيد التقديم والتخصصات في المقال التالي

أعلنت جامعة شقراء عن طريق عمادة الجامعة عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن رابط تسجيل جامعة شقراء للعام الدراسي القادم 1443 لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وحددت مواعيد خاصة بالتسجيل للطلاب ومواعيد خاصة بتقديم الطالبات، وأعلنت عن الجدول الزمني لإعلان النتائج، وقالت أن التسجيل للجامعة إلكتروني عن طريق الدخول على رابط بوابة القبول الإلكترونية بالجامعة، وقامت الجامعة بتوفير دليل التخصصات المتاحة عن طريق رابط خاص بذالك سوف نقدمه داخل المقال كي يستطيع الراغبين الإطلاع عليه قبل التسجيل، وفيما يلي كافة التفاصيل من رابط التقديم وخطوات التسجيل عبر بوابة الجامعة، وأهم شروط التقديم في التخصصات المتاحة بالجامعة. رابط تسجيل جامعة شقراء 1443 رابط التسجيل الخاص بالطلاب rbu. admit.edu.sa. رابط التسجيل للطالبات a./admit.su.edu.ssu. رابط دليل التخصصات المتاحة للقبول bit.ly/3brlsi. مواعيد التقديم للطلاب والطالبات فتح باب التسجيل للطلاب يوم الأحد 2021/07/04 الموافق 1442/11/24 هجري.

فتح باب التسجيل للطالبات بداية من يوم الأربعاء 2021/07/07 الموافق 1442/11/27 هجري. ألية التسجيل في جامعة شقراء 1443 الدخول على البوابة الإلكترونية لجامعة شقراء. تسجيل الرقم التعريفي للطالب. أضغط تسجيل دخول. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل الإلكترونية. قم بتسجيل اسم المستخدم الذي ستوفره لك الجامعة. قم بتسجيل كلمة السر” المرور”. قم مرة أخرى بالضغط على تسجيل الدخول. قم بتسجيل أسمك مع تسجيل كلمة المرور الجديدة. أضغط على المربع أنا لست روبوت. ثم أضغط تسجيل ثم حفظ. الشروط العامة للقبول في جامعة شقراء يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

الحصول على الشهادة الثانوية العامة ومن حصل عليها من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم.

أجتياز الطالب جميع الاختبارات التي تقرها الجامعة، وكذالك جميع المقابلات الشخصية التي يدعا لها.

أن لا يكون الطالب قد تم فصله من أي جامعة حكومية عامة من قبل.

اجتياز أختبار اللغة الإنجليزية ويجب أن تكون درجة lelts لا تقل عن 5/4 درجات من 10 درجات.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح مئوية لا تقل عن 80% مع مراعاة النسب ألمراكبة التت تحددها الجامعة.

يجب أن يكون الطالب حسن السير والسلوك وغير محكوماً عليه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة. الوسوم عمر شويل - جدة رابط تسجيل جامعة شقراء 1443 للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم ومواعيد التقديم والتخصصات error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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