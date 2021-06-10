نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد.. حساب المواطن يبدأ إيداع دفعة يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص للمستحقين لشهر يونيو الجاري للأشخاص المستفيدين المكتمل طلباتهم في البرنامج وهو دعم ضمن الخدمات المميزة للحكومة السعودية متمثلة في وزارة التنمية الإجتماعية لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وهو دعم مالي يصرف شهريا للمستحقين.

وفي السطور التالية نتعرف علي تفاصيل دعم حساب المواطن لشهر يونيو للدفعة 43، وإجمالي الدفعات حتي دفعة هذا الشهر، وإعلان الحساب لإيداع الدعم، وتفاصيل دفعة الدعم السابقة وغيرها من المعلومات.

إيداع دعم شهر يونيو

كشف القائمون علي حساب المواطن، أن إيداع الدعم الخاص بالمستحقين والمستفيدين من البرنامج سيتواصل حتي نهاية اليوم الخميس العاشر من شهر يونيو الموافق 29 من شهر شوال، للذين تكتمل طلباتهم في البرنامج.

تفاصيل دفعة شهر يونيو

وأعلن حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تفاصيل دفعة شهر يونيو، حيث وصلت قيمة المبالغ المتخصص لجميع المستحقين نحو 1.9 مليار ريال سعودي، ووصلت قيمة تعويضات الدفعات السابقة نحو 39 مليون ريال سعودي، وبلغ قيمة الدعم للمستفيدين والتابعين نحو 10.5 مليون ريال سعودي، وكشف الحساب أن نحو 77% من المستحقين للدعم حصول علي الدعم خلال شهر يوينو.

إجمالي دفعات الـ 43 لبرنامج حاسب المواطن

أوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لحساب المواطن وصفحة حساب المواطن أن بصرف دعم شهر يونيو 2021، يصل إجمال الدفعات الخاصة بالبرنامج إلي 97.7 مليار ريال سعودي، وتصل مبالغ الأثر الرعني نحو 773 مليون ريال سعودي.

تفاصيل دفعة الدعم السابقة

وكان حساب المواطن قد كشف تفاصيل دفعة الدعم السابقة، حيث أودع 1.9 مليار ريال سعودي للأشخاص مستكملي الطلبات، وبلغ عدد المستفيدين من دفعة شهر مايو والتي تحمل رقم الثانية والأربعين نحو 10.4 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ الإجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 30 مليون ريال سعودي ووصل إجمالي المدفوعات للمستحقين من انطلاقة إلي 95.7 مليار ريال سعودي حتي شهر مايو الماضي.

وقال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن نحو 76% من المستفيدين حصلوا علي الدعم في دفعة شهر مايو وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو 1053 ريال سعودي، ووصل عدد أرباب الأسر إلي أكثر من مليوني رب أسرة بواقع 93% وبلغ عدد التابعين لأكثر من 8.2 مليون مستفيد، ووصل عدد المستقلين المستوفين لضوابط الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد بنحو 7% من إجمالي المستحقين الرئيسيين.

وبلغت نسبة أرباب الأسر نحو 92% ووصل نسبة ربات الأسر نحو 8%، ووصلت نسبة الإناث المستقلات نحو 43%، وجاءت نسبة الذكور المستقلون نحو 57%، وحصل نحو 15% علي الاستحقاق الجزئي والأدني، بينما حصل نحو 85% من إجمالي المستقلين حصلو علي الاستحقاق الكامل.