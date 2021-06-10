القرض الشخصي بنك الرياض مع الشروط والمميزات بالمملكة

القرض الشخصي بنك الرياض، هو من البنوك الهامة والعريقة داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم عدد من القروض المختلفة والمتنوعة، وقروض بنك الرياض تقدم لجميع الأشخاص داخل الأراضي السعودية سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين، ودائما ما يسعى بنك الرياض إلى تقديم الفضل الخدمات المصرفية لمواكبة البنوك العالمية والعربية، ويجد البعض انه يحتاج إلى مبالغ ماليه من اجل تغطية نفقات الأسرة وتلبية احتياجات الأبناء أو من اجل تجديد أثاث المنزل وغيرها من الاحتياجات الأسرية، وجاء البنك لتقديم القرض الشخصي بنك الرياض وهو من التمويلات الهامة والمميزة لدى البنك، وأيضا هناك قرض اضافي بنك الرياض وقرض شخصي بدون تحويل راتب والذي يمكن الحصول عليه وفق شروط وضوابط محدده، ومن خلال المقالة سوف نتعرف على شروط التمويل الشخصي بنك الرياض والأوراق المطلوبة.



القرض الشخصي بنك الرياض

يتميز بنك الرياض بانه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وأيضا من ضمن المميزات الأخري سهولة اجرائات الحصول على القرض الشخصي بنك الرياض وفترة سداد كبيره، ويقدم أيضا البنك خدمات مصرفيه للمتقاعدين وهو قروض بنك الرياض للمتقاعدين، وهذا القرض يعتبر من القروض الدائم البحث عنها من قبل الأشخاص المتقاعدين، وفى السطور القادمة سوف نتعرف على شروط البنك للحصول على قرض شخصى بنك الرياض وخطوات الحصول على هذا القرض بالتفصيل.

شروط الحصول على قرض شخصي بنك الرياض

أولا لا يقل عمر مقدم الطلب عن 22 سنة.

لا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال.

لا تقل مدة الخدمة الوظيفية عن 6 أشهر.

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض.

اهم مميزات قروض بنك الرياض

أولا القرض الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي.

موافقة مبدئية فورية على طلب الحصول على القرض.

خطوات الحصول على القرض من بنك الرياض

دائما ما يتم البحث عن كيفية الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على القرض الشخصي بنك الرياض، وسوف نتعرف على كل الخطوات التي تتم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض.