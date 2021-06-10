تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1442 وخطوات التحديث عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن

تحديث حساب المواطن برقم الهوية، يبحث المواطنون عن حساب المواطن والذي هو من أهم الحسابات الداعمة للمواطنين بالمملكة، ويبحث المواطنين بشكل مستمر عن تحديث حساب المواطن برقم الهوية من أجل الحصول على المنحة التي تقدمها الحكومة شهريًا للمواطنين، ويمكن للمواطن تحديث حسابه على البرنامج وتحديد بياناته ومكان عمله والدخل الخاص به.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يتم تحديث حساب المواطن برقم الهوية كل سنة بنسبة 1%، حيث يتم تحديث البيانات الخاصة بالأسرة سواء على معدل المواليد أو معدل الوفيات، بحيث يتم تقديم المنحة بشكل كافي للأسرة، ويمكن للمواطنين من جميع أنحاء المملكة تحديث الحساب الخاص بهم على البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن المتوفر على شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية الخاصة به.

النقر فوق كلمة حسابي.

اختيار كلمة استفسار عن طريق رقم الهوية.

يتم التحقق من اللغز وحله.

بعدها قم بالضغط على كلمة استعلام.

بعدما تتم الخطوات السابقة ستظهر أمامك صفحة بالبيانات الشخصية الخاصة بك ويمكنك تحديثها كما شئت.

اضغط بعدها على حفظ.

أهمية تحديث حساب المواطن برقم الهوية

هذا الشهر هو موعد صرف المنحة الدفعة رقم 43، ووضحت المملكة العربية السعودية ضرورة تحديث حساب المواطن برقم الهوية، لأن تحديث الحساب من أهم شروط الأهلية، ويجب على المواطنين أن يكونوا ساكنين بالمملكة ولم يغادروا منها، بالإضافة إلى عدم امتلاكهم أي عقارات أو عمل تجاري، وعليه أن يقدم المستندات والصور التي تثبت أنه لا يمتلك غير راتبه، وتحديث الحساب وإضافة مواليد عليه يزيد من المبلغ المادي الذي يوفره الدعم، لذا فإن خطوة التحديث مهمة جدًا.