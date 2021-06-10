نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد معدل البحث خلال الأيام الماضية عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية والتي يتم تطبيقها خلال شهر يونيو 2021 بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن تغير الأسعار مع بداية كل شهر ميلادي حيث أعلنت الشركة السعودية أرامكو عن الأسعار الجديدة للبترول، حيث تتغير أسعار البترول بشكل شهري، ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة يوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي وتلزم الشركة جميع محطات البترول والبنزين بتطبيق تلك الأسعار وتضع الحدود والعقوبات للمحطة التي لا تطبق الأسعار الجديدة، وتتم تغيير الأسعار بصفة شهرية وذلك وفقا للخطة التي وضعتها حكومة المملكة في الإصلاح الاقتصادي للمملكة.

أسعار البنزين في السعودية

شهدت محركات البحث مؤخرا عمليات من ملايين المواطنين السعوديين يتساءلون عن الأسعار الجديدة للبنزين الخاصة بشهر يونيو الجاري، ومن الجدير بالذكر أن شركة ارامكو السعودية تقوم بعمل مراجعة مستمرة لمعرفة الأسعار العالمية للنفط والبترول، وتقوم بوضع خطة الأسعار الجديدة يوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق هذه الأسعار أو الخطة الخاصة والأسعار بداية من اليوم الحادي عشر، ونعرض لكم الآن قائمة الأسعار:

وصل سعر البنزين ٩٥نحو٢,٢٣ ريال.

وصل سعر البنزين ٩١ يكون٢,٠٨ ريال

وصل سعر الديزل نحو٠,٥٢ريال.

وصل سعر الكيروسين هو٠,٧٠ ريال.

وصل سعر البترول هو ٠,٧٥ ريال.

تحديث أسعار الوقود بالسعودية

ومن المعروف أن الفترة ما قبل هذا التاريخ تطبق غد فيها أسعار الشهر الماضي، والأسعار الجديدة لا تطبق إلا في اليوم الحادي عشر، وخلال هذه الفترة ينتظر الجميع ومعرفة الأسعار الخاصة بهذا الشهر وهل هي منخفضة أم مرتفعة.

ومن أهم أسباب تغيير النفط بشكل دوري داخل المملكة هي أن الشركة تضع الأسعار تبعا للأسعار العالمية والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وأسعار الاستيراد والتصدير.