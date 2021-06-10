نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارة مصرف الراجحي ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارة مصرف الراجحي من اهم التمويلات التي اعلن عنها الراجحي وعن سهوله الحصول عليها والذي اعلن عنه المصرف أيضا عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما اعلن المصرف أيضا حديثا بالمملكة عن فتح حساب أونلاين الراجحي بكل سهوله ومعرفه شروطه وخطوات فتحه وتم الإعلان أيضا عن بطاقه سفر بلس الراجحي تغنيك بمزايا فريده وتناسب احتياجاتك الشخصية. وذلك لان بنك الراجحي يعتبر من اهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية نظرا لما يقدمه من خدمات وعلي فترات سداد مريحه للعملاء. حيث يقوم مصرف الراجحي بتمويل المواطنين حسب احتياجاتهم من تمويل عقاري أو تمويل السيارة التي نقوم بشرحه من خلال المقالة. فتمويل السيارة يعتبر من اهم التمويلات للمواطن السعودي حيث يمكن للمواطن امتلاك سيارته الجديدة حسب اختياره.

تمويل السيارة مصرف الراجحي

تمويل السيارة من بنك الراجحي يعتبر من اهم التمويلات الناجحة للبنك في امتلاك سياره حيث يمكن لأي مواطن تملك سيارته التي يحلم بها وتسجيلها باسمه يحق له التصرف فيها كما يشاء، فكل ما علي المواطن إلا انه يفكر في نوع السيارة التي يريد أن يمتلكها والتقدم بطلبه للبنك بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة وسوف يقوم البنك بقبول الطلب بسرعه ودراسته سريعا نظرا لمميزات البنك وسف يقوم البنك بحضارها له، مع العلم انه يتم تحديد الأقساط علي حسب فترات يختارها المواطن وعلي حسب راحته.

مميزات تمويل السيارة بنك الراجحي

يحتوي بعض القروض المقدمة من بنك الراجحي علي عده مميزات فبالتالي يحتوي أيضا تمويل السيارة عده مميزات سوف نقوم بشرحها لهم وهي:

تمويل السيارة متوافق مع الشريعة.

لا يشترط تحويل الراتب.

أيضا لا يشترط وجود دفعه أولي.

قبول الطلب بسرعه والنظر فيه.

فترات سداد قد تصل إلي 60 شهر.

باقات متنوعه من الخدمات الإلكترونية.

الشروط والأوراق لتمويل السيارة

يجب علي المواطن استيفاء جميع الشروط المطلوبة لتمويل السيارة التي يضعها البنك نظرا لضمان فتره السداد وسداد العميل بانتظام. حيث يكون مقدم السيارة يتوافق مع الحد الأدنى للمرتب وان يكون فتره استلامه للوظيفه ويجب أن لا يقل عمر المواطن عن 18 عام. ومن ضمن هذه الشروط هناك بعض من الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل السيارة وهي أحضار بطاقه الهوية الأصلية. وأيضا أحضار شهاده استمراريه راتب واستعلام بنكي لأخر 6 شهور.

خطوات تقديم طلب تمويل السيارة

كما اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه تقديم الطلب الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:

دخول صفحه التقديم الإلكتروني من علي الموقع الرسمي مصرف الراجحي.

إدخال وتعبئه جميع البيانات الواردة أمامك ويجب أن تكون صحيحه.

وأخيرا الضغط علي تقديم الموجودة اسفل الصفحة بعد التأكد من إدخال البيانات.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون شرحنا لكم تمويل السيارة ومميزاته ومعرفه شروط التمويل والأوراق والمستندات المطلوبة. كما انه يمكن للمواطن تحديد فتره سداد حسب راتبه.