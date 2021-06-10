نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 ارامكو السعودية لمراجعة اسعار البنزين الجديدة اليوم 10 / 6 / 2021 في المقال التالي
أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 يتطلع اليوم أغلب مالكي السيارات والمركبات داخل المملكة العربية السعودية إلى معرفة أسعار البنزين لشهر يونيو 2021، ولا يقتصر الأمر على البنزين فقط وانما يشمل جميع المنتجات البترولية ومشتقات البترول داخل البلاد، وهو الأمر الذي سوف نعمل اليوم على مناقشته في خلال السطور القليلة القادمة، ونتعرف سوياً على احدث قوائم هذه الأسعار، شاملة الضرائب والمخالصات، تابعوا معنا.
أسعار البنزين لشهر يونيو 2021
أعلنت شركة ارامكو المتخصصة في الشؤون البترولية السعودية، والمسؤلة عن تكرير النفط السعودي الخام داخل المملكة العربية السعودية عن قائمة أسعار البنزين لشهر يونيو 2021، والتي جاءت مشابهه إلى حد كبير للأسعار في الأشهر الماضية، حيث يشهد سوق النفط والمنتجات البترولية هذه الأيام داخل المجتمع السعودي حركة ثبات طويلة المدى، انعكست على رضا المواطنين والمقيمين عن هذا الثبات، والذي يرفع عبء كبير عن النفقات الشهرية للأسرة السعودية، حيث يشهد السوق المحلي داخل البلاد حركات مختلفة للأسعار طوال العام، انخفاضاً وارتفاعاً على حسب متطلبات السوق، وحركة العرض والطلب التي تتغير كل شهر، وتباعاً لها تتغير القائمة الدورية الصادرة من مجلس ادارة الشركة والتي تصدر بعد عدة مراجعات للسوق وللمخزون الاحتياطي.
أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 الجديدة ارامكو السعودية
تأتي قائمة أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 حسب ما اعلنت عنه شركة ارامكو السعودية على الموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الانترنت كالتالي.
- سعر لتر بنزين 95 بالريال السعودي / 2.23 ريال.
- سعر لتر بنزين 91 بالريال السعودي / 2.08 ريال.
- سعر لتر الكيروسين بالريال السعودي / 0.70 ريال.
- سعر لتر الديزيل بالريال السعودي / 0.52 ريال.
- سعر لتر الغاز المسال بالريال السعودي / 0.75 ريال.
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