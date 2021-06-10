مركز الإعلام الرقمي… المستقبل هناك

تسعى ” دوت الخليج ” لتكون رائدة في مواكبة الإعلام الرقمي الجديد من خلال دعمها للشباب والشابات واستقطاب المواهب الشابة وتأهيلها إلى سوق العمل من خلال أعمال انتاجها التي تقدمها بحرفية كبيرة من خلال جيل يحقق الرؤية المستقبلية الواعدة لمملكتنا الحبيبة التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله

وتميزت ” دوت الخليج ” في الفترة الأخيرة بنقلة نوعية في برامج إنتاجها وإصداراتها بداءًاً من برنامج ( بالخط العريض) و( أحلى التفاصيل ) و (حديث الساعة ) و(المملكة في إسبوع ) و(النشرة الجوية ) و ( وبودكاست بلس ), (وعدد مناسبتي السعيدة ) , وغيرها الكثير ويأتي فكرة إنشاء ( مركز الإعلام الرقمي ) خطوة رائدة ” لبلادي نيوز ” في تطوير خطة عملها المستقبلي بمهنية عالية واحترافية كبيرة لتجسد الواقع على أرض الميدان بالريادة الإعلامية المتقنة لتحقيق إعلام مواكب للتطلعات المستقبلية ورؤية المملكة 2030م في شتى المجالات الإعلامية على مستوى الشرق الأوسط

إن برامجنا وإصدراتنا هو مزيج لإبداعات كادرنا الصحفي سطرته ” دوت الخليج ” دعماً منها للمواهب الشابة وإثبات لقدراتهم في صور حية مباشرة لأحداث واقع مجتمعنا بنقل الصورة الحقيقية , ولتثبت ” دوت الخليج ” بأنها جديرة بالمتابعة والاهتمام من مختلف محبيها الكرام .. لتبقى شامخة أبية بطرحها الإعلامي، ومركز الاعلام الرقمي هو متخصص في مجال الإعلام التحريري والرقمي لتدريب فئة الشباب والشابات وصقل مواهبهم , ومن المتوقع أن يتم تأهيل 1500متدرب ومتدربة سنوياً وإدراجهم لسوق العمل تحت إشراف من مشرفة التدريب الميداني ومديرة مركز الإعلام الرقمي أ. أوصاف الفارس وفريق عمل متخصص ومتكامل

ويأتي الهدف منه لبناء الإنسان والاهتمام باحتياجته ولتدريب فئة الشباب والشابات المتخصصين في مجال الإعلام في ستة أقسام مختلفة في التحرير الصحفي وفنونه , والتصميم والإخراج الصحفي والمونتاج والتصوير الرقمي , والإعلام الإلكتروني الجديد , والعلاقات العامة والتسويق ,كما تم إضافة قسم جديد وهو إنتاج الموسيقى الحقوقية في البرامج من أجل العمل باحترافية أكثر من خلال التميز في الأعمال ومواكبة تقنيات العصر الجديدة ووفقاً لحقوق الملكية الفكرية والتنظيمات الجديدة في إنتاج البرامج . عماد الصاعدي

رئيس التحرير

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