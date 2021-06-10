شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1286 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 982 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 462528 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 444792 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7519 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :