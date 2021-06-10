نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في السعودية شهر يونيو 2021 شركة أرامكو تُحدد السعر خلال ساعات والتنفيذ غداً في المقال التالي
أسعار البنزين في السعودية، من الموضوعات التي يتم تداولها بصفة مستمرة وشهرية، حيث يتم تحديث السعر شهرياً بمعرفة شركة أرامكو السعودية، الجهة الرسمية المختصة بإعلان الأسعار لمختلف أنواع الوقود التي يتم بيعها بالتجزئة، وتزايد البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إيداع مبالغ دعم حساب المواطن الدفعة 43، حيث ينتظر الكثيرين معرفة سعر البنزين حل سيم زيادته كما حدث في سعر البنزين شهر مايو، أم سيكون على نفس أسعار الشهر الماضي دون زيادة، هذا ما سنعرفه عقب إعلان الشركة، عن السعر النهائي لشهر يونيو الجاري.
أسعار البنزين في السعودية شهر يونيو 2021
من المتوقع أن يتم التغيير على السعر، لمختلف أنواع الوقود في المملكة العربية السعودية لمراجعة شهر 6/2021، نظراً لعدم استقرار السعر عالمياً والتحركات نحو الارتفاع، منذ بداية الشهر في الأسواق العالمية لسعر برميل البترول، وسنتابع معكم أول بأول حتي إعلان السعر الجديد لنعلمكم به في حينه.
أسعار شهر مايو 2021
|بنزين 91
|2.08 ريال سعودي للتر
|بنزين 95
|2.23 ريال سعودي للتر
|الديزيل
|0.52 هلاله للتر
|الكيروسين
|0.70 هلاله للتر
|غاز البترول المسال
|0.75 هلاله للتر
موعد إعلان أسعار البنزين شهر يونيو 2021
من المتبع أن يتم مراجعة أسعار البنزين في السعودية بصفة شهريه، بعد إعلان ذلك في فبراير 2020 بعد أن كانت ربع سنوية في السابق، وقد تحدد يوم العاشر من كل شهر ميلادي، لإعلان السعر الجديد ويكون التنفيذ صباح اليوم الحادي عشر، ولمعرفة الأسعار يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة “aramco.com“، فمن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة، أن يتم إعلان السعر الجديد لمختلف أنواع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.
عوامل تؤثر في سعر البنزين بالسعودية
- الإجراءات المتبعة لحوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.
- تأثير الأسعار العالمية على السعر المحلي.
- ارتفاع أو انخفاض سعر تصدير الخام من السعودية للأسواق العالمية.
- عودة النشاط الاقتصادي عالمياً ومحلياً.
- سعر الدولار المتحكم الرئيسي في بيع وشراء السلع الإستراتيجية.
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