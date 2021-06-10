كم اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021 من شركة ارامكو بعد المراجعة الدورية الشهرية

اسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 من شركة ارامكو بعد المراجعة الدورية الشهرية من ارامكو حيث يتشوق سكان المملكة العربية السعودية سواء مواطنين او الوافدين على ارض المملكة العربية السعودية للتعرف على قيمة اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية التي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها من قبل شركة ارامكو مساء هذا اليوم، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021

من المقرر على ان تبدأ شركة ارامكو مساء هذا اليوم بالبدء فى الاعلان عن اسعار البنزين الجديدة داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لتطبيق المراجعة الدورية الشهرية التي من المقرر على ان يبدا اعمال تطبيقها بدءً من صباح هذا اليوم لمراجعة حالة الاقتصاد الحالية مع الاقتصاد العالمي، حيث ستستعد شركة ارامكو لتنفيذ وتطبيق الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11 يونيو 2021 على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة ولهذا سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية اجدد التفاصيل الواردة حيال الاسعار البنزين الحالية بالاسواق السعودية

اسعار البنزين فى السعودية الان

سيتم تعديل جميع الاسعار الخاصة بالبنزين وفقاً لتطبيق المراجعة الشهرية لتعديل اسعار مواد الوقود والطاقة لتاتي الاسعار الراهنة الجاري العمل هنا على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة على النحو التالي:-

بنزين 95 سعر اللتر 1.94 ريال.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال .

ديزل بسعر 0.52 ريال.

بنزين 91 سعر اللتر 1.81 ريال.

غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال.

لتبدأ شركة ارامكو بالاسعداد للاعلان عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين مساء يومنا الحالي ليتم اعادة تطبيقها غداً