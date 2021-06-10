قرارات هامة من الملك سلمان بخصوص إقامة الوافدين والدول الممنوع السفر لها

في البداية سوف نقدم لكم اليوم موضوع هام للغاية، وهو حول الدول التي تم تعليق القدوم منها إلى السعودية 2021 / 1442، حيث وصل عدد هذه الدول إلى 20 دولة عربية وأوروبية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقاً لإعلان وكالات الأنباء السعودية، حيث تبذل الحكومة السعودية الكثير من المجهود، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين، واليوم سوف نقدم لكم قائمة بالدول التي تم تعلق القدوم منها إلى المملكة العربية السعودية.

قرارات الملك سلمان الجديدة

قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالإعلان عن اتخاذ عدد من القرارات الهامة، من أجل الحفاظ على المواطنين، وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:

سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة والإقامة، وذلك لجميع المقيمين في الدول التي تم تعليق السفر إليها، وذلك إلى 21 من شهر ذي الحجة.

ويتم أيضا تمديد صلاحية التأشيرة الخاصة بالزيارة، وذلك لجميع المواطنين السعوديين المقيمين في الدول التي تم تعلق السفر إليها إلى نفس التاريخ المذكور.

هذه القرارات تكون سارية فقط على المواطنين المتواجدين داخل الدول التي تعلق السفر إليها، ولا تسري على الدول الأخرى.

يأتي اتخاذ هذه القرارات في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية في التعامل مع آثار ونتائج جائحة فيروس كورونا وضمن الإجراءات التي تعمل على سلامة المقيمين والمواطنين، وتقليل آثار الأزمات الاقتصادية والمالية.

الدول التي تم تعليق القدوم منها إلى السعودية

تم الإعلان عن الدول التي تم تعلق القدوم منها إلى المملكة العربية السعودية، وفيما يلي قائمة بأسماء هذه الدول:-