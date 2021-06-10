وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: صرف راتب الضمان الاجتماعي ذي القعدة 1442هـ

ينتظر العديد من السعودين موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1442هـ، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في يوم الخميس 29 شوال 1442هـ – الموافق 10 يونيو 2021م وبذلك سيتم صرف كل من يستحق معاش الضمان الاجتماعي في هذا الموعد.

صرف راتب الضمان الاجتماعي ذي القعدة 1442هـ

يستعد العديد من المواطنين في السعودية لصرف راتب معاش الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة للعام الهجري 1442، حيث قد أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان.

صرف معاش الضمان الاجتماعي ذي القعدة 2021

تم إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي بحساب المستفيدين من المعاش، وكانت قد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لتحسين الوضع المعيشي للعديد من المواطنين السعودين المستحقين لصرف المعاش، كما وضعت الوزارة وصفاً لخدمة المعاش الاجتماعي.

معاش الضمان الاجتماعي ، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (و أموال هذا البرنامج من الزكاة) ، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي. و يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه ، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون ، و الأرامل ذوات الأيتام، و الأيتام ، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

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