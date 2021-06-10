اسعار البنزين الجديدة في السعودية “ارامكو” تحديث اسعار البنزين لشهر يونيو 2021

اسعار البنزين الجديدة في السعودية، ما هي ساعات قليلة تفصل بيننا وبين الموعد المحدد لصدور اسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث أعلنت شركة أرامكو انه حاليًا قد تم الانتهاء من المراجعات الشهرية الخاصة بالبنزين، بالإضافة إلى تحصيل السعر الجديد الخاص بالنفط العالمي وعمل النِسب المحددة ليصدر سعر البنزين 91 و بنزين 95 وجميع المحروقات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر ان شركة أرامكو تقوم بعرض الأسعار الجديدة الخاص بالبنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك فإن الأسعار الجديدة من المقرر أن تصدر في تمام الساعة العاشرة مساءًا لليوم الخميس والذي يوافق 10 يونيو 2021 الموافق 30 شوال 1422 هـ، على ان يبدأ العمل بتلك الاسعار الجديدة بدءًا من أول دقائق في غدًا الجمعة الموافق 11 يونيو 2021.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

يتم تحديد اسعار البنزين الجديدة في السعودية حسب سعر النفط العالمي وكان ذلك بعد تغير نظام الربع ثانوي في تعديل اسعار البنزين، لذلك فإن سعر البنزين في كل شهر يرتبط بسعر النفط العالمي، فإذا تزايد سعر النفط عالميًا فإن سعر البنزين الشهري سوف يزيد، وإذا قل السعر فإن سعر البنزين الشهري سوف يقل، ومن المتوقع أن يزيد سعر الشهر الحالي عن الشهر الماضي بسبب ارتفاع سعر النفط العالمي بحوالي 0.7 دولار.

توقعات اسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يونيو

لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.04ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

سعر البنزين في شهر مايو الماضي