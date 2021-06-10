عروض extra لليوم جوالات تخفيضات أجهزة هواوي وأبل

عروض extra لليوم جوالات من العروض الهامة التي يتم متابعتها من قبل الأشخاص الراغبين في اقتناء أجهزة الجوالات الحديثة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم اكسترا بتوفير عروض جوالات متميزة وبأسعار خيالية للعملاء، كما توفر اكسترا اكسسوارات جوال تقسيط للعملاء الراغبين في تقسيط مشترياتهم من خلالها وفيما يلي سوف نستعرف في هذا المقال عروض extra لليوم جوالات.

عروض extra لليوم جوالات

تتميز عروض extra لليوم جوالات بتنوعها واختلافها فقتوم اكسترا يوميًا بتقديم العديد من العروض على أنوع مختلفة من الجوالات للعملاء، بالإضافة إلى توفيرها عروض جوالات ايفون وهو من الأجهزة الأكثر طلبًا من قبل العملاء داخل المملكة.

عروض جوالات هواوي اكسترا

جوال هواوي واي 7 ايه بمساحة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا رام وتم توفيره بسعر 729 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال.

جوال هواوي نوفا 7 آي بمساحة داخلية 128 وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال.

جوال هواوي نوفا 7 ويدعم الجهاز حتى شبكات الجيل الخامس ويأتي بمساحة داخلية 256 جيجا بايت و8 جيجا رام كذاكرة وصول عشوائي بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال.

عروض جوالات ايفون اكسترا

تعتبر أجهزة ايفون من الأجهزة الأكثر طلبًا من قبل العملاء داخل المملكة لذا فقد قامت اكسترا بتوفير العديد من العروض على أجهزة جوالات ايفون منها:

جوال أبل ايفون 12 برو ماكس والمدعم لشبكات الجيل الخامس بمساحة داخلية 128 جيجا بايت واللون الأزرق بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال.

جوال أبل ايفون المدعم حتى شبكات الجيل الخامس وبمساحة داخلية 128 جيجا بايت ذو اللون الأزرق بسعر 3649 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال.

جوال أبل ايفون 12 برو ماكس بسعة تخزينية 256 جيجا بايت ويدعم شبكات الجيل الخامس بسعر 5099 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال.

جوال أبل ايفون 12 ميني والمدعم لشبكات الجيل الخامس وذو مساحة داخلية 128 جيجا بايت وقد تم توفيره باللون الأحمر بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال.

كما توفر اكسترا لعملائها الراغبين في تقسيط المشتريات إمكانية التقسيط عبر تسهيل للتمويل بكل سهولة ولفترات زمنية طويلة قد تصل إلى 36 شهرًا.