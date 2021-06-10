‏”الشؤون الإسلامية”: إعادة افتتاح 1500 مسجد خلال الـ124 يومًا الماضية

بلادي – الرياض:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الخميس)، افتتاح 11 ‏مسجداً، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق، إثر ثبوت 11 ‏حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ‏ما انتهت الوزارة من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 124 يوماً ‏‏1536 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين‎.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة ‏فتحها توزعت بواقع 5 مساجد في منطقة جازان، و3 بمنطقة القصيم، ‏ومسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود ‏الشمالية‎.

وبيّنت أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على ‏سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة ‏للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام ‏بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد‎