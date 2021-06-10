“التحالف”: لم ننفذ عمليات عسكرية بصنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية

بلادي – الرياض:

نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأنباء الواردة باستهدافه مقر الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن التحالف لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.

وشدد العميد المالكي غلى أن عدم تنفيذ أي استهداف خلال الفترة الماضية يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.