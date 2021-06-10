“الأرصاد” لسكان مكة والمدينة: درجات الحرارة تصل إلى 50° في الظل اعتبارًا من السبت المقبل

بلادي – الرياض:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (الخميس)، بطبيعة الأجواء التي يتوقع أن تشهدها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة في الأسبوع المقبل.

وذكر المركز أن المنطقتين ستشهدان ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الإثنين.

وأضاف أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 47 و50 درجة مئوية في الظل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على المنطقتين والأجزاء الساحلية.