بلادي – الرياض:
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (الخميس)، بطبيعة الأجواء التي يتوقع أن تشهدها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة في الأسبوع المقبل.
وذكر المركز أن المنطقتين ستشهدان ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الإثنين.
وأضاف أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 47 و50 درجة مئوية في الظل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على المنطقتين والأجزاء الساحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأرصاد” لسكان مكة والمدينة: درجات الحرارة تصل إلى 50° في الظل اعتبارًا من السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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