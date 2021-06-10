وفاة الملحن طلال باغر

بلادي – الرياض:

أعلن “ريان”، نجل الملحن طلال باغر، اليوم (الخميس)، وفاة والده، مبينًا أن العزاء سيكون عبر الرسائل والاتصال فقط، نظرًا للظروف الحالية بسبب جائحة كورونا.

ونعى “ريان” والده بكلمات مؤثرة، حيث كتب على حسابه بموقع “تويتر”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى أنعى والدي وحبيبي وروحي طلال محمد باغر، أشوفك في الجنة يا أبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي السياق ذاته، نعت جمعية الثقافة والفنون بجدة الفنان الراحل، سائلة الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة للفقيد، كما دشن مغردون من محبي الفنان وأقاربه وسمًا على موقع “تويتر” معبرين عن حزنهم لفراقه، متمنين أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان “طلال باغر” يشغل منصب رئيس لجنة الموسيقى في جمعية الثقافة والفنون بجدة، وأصيب مؤخرًا بفيروس كورونا الجديد، وبرغم تعافيه من الفيروس، إلا أنه أصيب بوعكة صحية حتى وافته المنية اليوم.

يذكر أن الراحل لحّن لعدد من الفنانين العرب، أمثال طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وديانا حداد وغيرهم، ومن أبرز الأغاني التي لحنها “عوافي” و”غريب حبك”.