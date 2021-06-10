‎”‎السجون” تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء” الحق العام”

بلادي – الرياض:

أعلنت المديرية العامة للسجون عن بدء تنفيذ إجراءات العفو ‏عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق ‏سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.‏‎

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي ‏الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ‏وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين ‏منه‎.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين ‏سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم ‏شملهم بأسرهم‎