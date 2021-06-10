نائب أمير الرياض يزور الجندي السبيعي ويبلغه رسالة من خادم الحرمين وولي العهد

بلادي – الرياض:

زار نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، الجندي سحمي بن فيصل السبيعي المصاب بمستشفى وادي الدواسر العام.

ونقل الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال الزيارة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل.

وأعرب عن تقديره لتضحيات السبيعي في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.