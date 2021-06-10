هيئة المنافسة: التحقيق مع منشآت يُحتمل تواطؤها في عطاءات وعروض في أحد المشاريع الحكومية

بلادي – الرياض:
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد من المنشآت في قطاع الصناعة بإساءة استغلال وضعها المهيمن.
ووجه أيضا بالتقصي والبحث حول احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع المقاولات، و4 منشآت عاملة في الصناعات الطبية و6 من المنشآت العاملة في البيع بالتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.
وأصدر المجلس، في اجتماع عقده مؤخرًا، قرارين باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بناء على إحالات من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن احتمال تواطؤ منشأتين في عدد من المنافسات الحكومية.
كما وجه بالتقصي والتحقيق حول إنفاذ التركز الاقتصادي بين عدد من المنشآت في قطاع تصنيع وبيع السيارات دون إبلاغ الهيئة.
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