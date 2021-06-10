وزير التجارة يوجه وكالات السيارات بتحسين خدماتها ويؤكد عدم التهاون مع المقصرين

بلادي – الرياض: وجه وزير التجارة ماجد القصبي وكالات السيارات التي لم تحقق رضا المستهلك بالعمل فورًا على تحسين خدماتها. وأوضح لوكلاء السيارات، خلال لقائه بهم اليوم (الخميس)، أن الوزارة ستتابع أداءهم على مدار الساعة وفق مؤشرات الأداء. وأشار إلى أنهم سيحفزون المميزين ولن يتهاونوا مع المقصرين؛ لأن رضا المستهلك هو رضا الوزارة.

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