بلادي – الرياض:
نبه البنك المركزي السعودي مجددًا بالإجراء الواجب اتباعه عند وجود عمليات مالية تمت على الحساب البنكي دون تفويض أو موافقة من قبل صاحب الحساب.
ودعا البنك المركزي مالك الحساب إلى إبلاغ البنك الذي يتعامل معه فورًا بوجود مثل هذه العمليات الاحتيالية، كما يمكن أن يتقدم بشكوى إلى البنك المركزي.
ونوه بأن تقديم الشكوى إليه يتم من خلال موقعه الإلكتروني التابع له “ساما”، أو تطبيق ساما تهتم على أجهزة الجوال، أو الهاتف المجاني 8001256666
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذا ما يجب عليك فعله عند وجود عمليات على حسابك البنكي دون تفويضك أو موافقتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.