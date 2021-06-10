هذا ما يجب عليك فعله عند وجود عمليات على حسابك البنكي دون تفويضك أو موافقتك

بلادي – الرياض:

نبه البنك المركزي السعودي مجددًا بالإجراء الواجب اتباعه عند وجود عمليات مالية تمت على الحساب البنكي دون تفويض أو موافقة من قبل صاحب الحساب.

ودعا البنك المركزي مالك الحساب إلى إبلاغ البنك الذي يتعامل معه فورًا بوجود مثل هذه العمليات الاحتيالية، كما يمكن أن يتقدم بشكوى إلى البنك المركزي.

ونوه بأن تقديم الشكوى إليه يتم من خلال موقعه الإلكتروني التابع له “ساما”، أو تطبيق ساما تهتم على أجهزة الجوال، أو الهاتف المجاني 8001256666