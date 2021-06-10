نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف وزارة الصحة فى موسم الحج 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موسم الحج، وبدأ عدد كبير في البحث عن رابط التسجيل على وظائف وزارة الصحة في موسم الحج 1442، حيث يذهب الحج الملايين من المسلمين من جميع أنحاء العالم، مما يجعل وزارة الصحة بحاجة إلى عدد كبير من الموظفين في وزارة الصحة، وتم الإعلان من قبل لجنة القوى بالحج التابعة لوزارة الصحة عن فتح باب التسجيل في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية في موسم الحج الحالي.

وظائف وزارة الصحة في موسم الحج 1442

أعلنت وزارة الصحة عن الوظائف المتاحة في موسم الحج 1442، خاصة في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الدول إلى الكوادر الصحية في معظم التخصصات الطبية من أجل العمل في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة داخل مكة المكرمة، وفيما يلي الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة:

مطلوب طبيب نائب أول، ونائب عناية مركزة.

وأيضاً مطلوب طبيب عناية مركزة مع إثبات الخبرة.

مطلوب استشاري عناية مركزة.

قسم تمريض عناية مركزة، مطلوب أخصائي أول، وأخصائي وفني، ويشترط وجود خبرة.

لقسم العلاج التنفسي، مطلوب أخصائي أول وأخصائي وفني، مع وجود خبرة أيضا.

كيفية التسجيل على وظائف وزارة الصحة في موسم الحج

أوضحت وزارة الصحة الخطوات اللازمة للتسجيل والتقديم على وظائف وزارة الصحة في موسم الحج 1442، وفيما يلي نذكر لكم الرابط والخطوات اللازمة للتسجيل على الوظائف المتاحة بوزارة الصحة إلكترونياً بصورة مؤقتة خلال موسم الحج للعام الحالي:

يتم الدخول إلى موقع وزارة الصحة السعودية.

ثم يقوم المتقدم بتعبئة استمارة المشاركة في الحج، وذلك من خلال كتابة رقم الموظف، وتحديد نوع العقد، وكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.

ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يجب اتباع التعليمات لإنهاء التسجيل، والرفاق كافة المستندات المطلوبة

وأخيرا سيتم الرد على المتقدم بعد خمسة أيام من رفع الطلب.

حيث أن موعد بدء التقديم يوم 7 يونيو 2021 الموافق 1442/10/26.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الصحة

من أهم المستندات المطلوبة للحصول على الوظائف الشاغرة المقدمة من وزارة الصحة السعودية للعمل في موسم الحج ما يلي:-