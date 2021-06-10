حساب المواطن الدفعة 43 إيداع يونيو  2021 في حسابات المستفيدين

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عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 43 بدأ اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 في إيداع الدعم في حسابات المواطنين المستفيدين والمسجلين بالفعل في البرنامج وذلك للدفعة رقم 43 من برنامج حساب المواطن السعودي وذلك وفقاً لآليات ومواعيد إيداع المبالغ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك منذ بداية انطلاق البرنامج في نهاية عام 2017 في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة المواطنين السعوديين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وغلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.

حساب المواطن الدفعة رقم 43

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة وذلك وفقاً لمعايير الاستحقاق المحددة والتي تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد الأفراد والعمر الخاص بكل فرد، منا ويتمكن هؤلاء المواطنين المُسجلين في حساب المواطن من معرفة قيمة الدعم واستحقاق التابعين من خلال حاسبة حساب المواطن.

كما وقد تم تعليق التسجيل في البرنامج في الوقت الحالي وذلك تبعاً للتعديلات الخاصة بدعم البرنامج حيث ان التسجيل كان مفتوح منذ عام 2017 وحتى الدفعة رقم 28 الخاصة بشهر مارس 2020 وذلك للمواطنين المشمولين بينما من الممكن إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 43

يتمكن المواطنين المستحقين من الاستعلام عن موعد صرف الدعم الحالي والخاص بشهر يونيو 2021 وذلك برقم الهوية واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.