نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوى 1442 صوتك مسموع عبر بوابة ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم تليفون حساب المواطن المجاني 1442 لتقديم شكاوى أو للحصول على استفسارات تتعلق ببرنامج الدعم الحكومي، حيث يوفر برنامج حساب المواطن عدداً لا بأس به من القنوات الرسمية للتواصل مع خدمة العملاء مها ما هو إلكترونياً والأخر هاتفياً عن طريق الجوال.

وقد أطلق البرنامج حساب المواطن صوتك مسموع الخدمة الإلكترونية التي تتيح أمام المستفيد إمكانية التواصل مع خدمة العملاء لحساب المواطن عن طريق البوابة الإلكترونية، والهدف منها هو تطوير مستوى التفاعل مع مستفيدي البرنامج وسرعة تلبية طلباتهم، ومن خلال ثقفني نوفر القنوات المجانية الرسمية للتواصل مع برنامج الدعم الحكومي، إلى جانب رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن 1442.

رقم تليفون حساب المواطن المجاني

أتاح برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية أربعة قنوات رسمية لاستقبال الاتصالات والاستفسارات والرد على شكاوى المستفيدين والمستفيدات التي تتعلق بعملية التسجيل في حساب المواطن أو المشاكل التي من المحتمل أن تواجه المتقدم أو المستفيد عند تقديم اعتراض على القيمة المستحقة.

وكذلك في حال كان مشاكل تتعلق بالأهلية أو المدفوعات، كما يمكنك من خلال القنوات الرسمية لبرنامج حساب المواطن تقديم شكوى في موظف تابع لبرنامج حساب المواطن قد تسبب لك في إزعاج.

ويمكنكم التعرف على القنوات الرسمية المتاحة للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال التالي:

رقم حساب المواطن الموحد مركز الاتصال ( 19912 ).

). خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (ca.gov.sa).

خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (citizen care).

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1442

يتم الحصول على مبالغ الدعم المقدمة من برنامج حساب المواطن السعودي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن طريق التسجيل أولاً في برنامج الدعم عبر بوابة البرنامج الإلكترونية.

فمن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في برنامج الدعم الحكومي أو طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد خطوة بخطوة من خلال شرح كامل مفصل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تقديم شكوى على حساب المواطن

قبل بدء تقديم الشكوى على المبالغ المستحقة المقدمة من حساب المواطن 1442، فيجب أولاً التأكد من أن المبلغ الموجود في البوابة هو نفس المبلغ المودع في الحساب البنكي.

ثم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة، ويمكنكم التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن من خلال التالي:

ويتيح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية تقديم شكوى على القيمة المستحقة من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وذلك في حال كان هناك اختلافاً في المبلغ المودع مع ناتج حاسبة حساب المواطن الإلكترونية.

وذلك بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع دورة الاستحقاق، ويمكنكم التعرف على خطوات تقديم الشكوى من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

مواعيد استقبال اتصالات حساب المواطن

يتم استقبال اتصالات المواطنين عبر جوال حساب المواطن خلال مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ من الأحد إلى الخميس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

كما يتم استقبال الطلبات عبر خدمة حساب المواطن صوتك مسموع أو عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية على مدار اليوم.

أما عن حساب المواطن خدمة العملاء “تويتر”، فيتم استقبال الطلبات على مدار الساعة باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي عن الانتهاء من إيداع كافة المخصصات لشهر يناير ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، كما أعلن عن تفاصيل دورة الاستحقاق التي جاءت كالتالي:

مبالغ دعم المستفيدين (1.9 مليار ريال).

تعويضات الدفعات السابقة (15 مليون ريال).

عدد المستفيدين والتابعين (10.7 مليون مستفيد).

تحصل على الدعم الكامل نسبة (78% مستفيد).

صرف حساب المواطن يونيو 2021

تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن عن الانتهاء من إيداع كافة مخصصات الدفعة الـ43 لشهر يونيو الجاري.

وقد أوضح البرنامج تفاصيل الدفعة الحالية، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

مبالغ دعم المستحقين بلغت 1.9 مليار ريال.

تعويضات الدفعات السابقة بلغت 39 مليون ريال.

بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.5 مليون.

نسبة 77% تحصلت على الدعم الكامل.

ومن يرغب في التواصل مع البرنامج، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن خلال مواعيد العمل الرسمية.

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