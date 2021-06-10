بدون تردد استلم 80 الف قرض شخصي سريع بدون تحويل راتب وأنت في منزلك على الإنترنت

بدون تردد استلم 80 الف قرض شخصي سريع ، أصبحت الشخصية والتمويلات من أكثر العوامل المساعدة للإنسان في الحياة الآن نظرًا لارتفاع الأسعار في كل شيء يوجد حولنا، لذلك أصبحت البنوك المصرفية وشركات التمويل تعمل على توفير العديد من القروض والتمويلات الشخصية للأفراد بوسائل وطرق سهلة للحصول عليه فقدمت إحدى البنوك في المملكة العربية السعودية قرض شخصي متميز وصلت قيمته إلى 80 الف ريال سعودي ووفرت فيه العديد من المزايا التي جعلت المواطنين في المملكة يقبلون عليه من كل مكان.

بدون تردد استلم 80 الف قرض شخصي من شركة تسهيل

هذا القرض متاح فوري عبر تطبيق القروض الفورية شركة تسهيل ويتميز ببعض المميزات وهي:

يتميز هذا القرض بأن التقديم عليه من خلال المنزل على شبكة الإنترنت.

لا يشترط فيه تحويل راتب المقترض.

إيداع قيمة القرض تتم بشكل فوري في نفس اليوم.

القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب هذا التمويل وجود كفيل مع العميل أو ضامن.

أول قسط في القرض يتم دفعه بعد عام كامل من الحصول على القرض.

خطوات التقديم على 80 ألف قرض شخصي من شركة تسهيل

من خلال بعض الخطوات سيمكن لأي مواطن في المملكة الغربية السعودية أن يتقدم على قرض شخصي 80 ألف ريال وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

يجب أولًا أن يقوم المواطن بتحميل تطبيق القروض الفورية على هاتفه الجوال ويختار شركة تسهيل فهي تتيح تمويل سريع دون الحاجه الى مغادرة المنزل عبر الإنترنت .

ومن ثم يجب عليه أن ينشئ حساب جديد له أو يمكنه أن يستخدم حسابه الجاري في تسجيل ملفه الشخصي.

يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك في الموقع وهي عبارة عن: “البريد الإلكتروني، رقم الجوال، إثبات الإقامة، رقم الهوية الوطنية”.

اضغط على كلمة إنهاء الطلب حتى يتم إرسال نموذج التمويل الذي قمت بتعبئته.

شروط التقدم والحصول على قرض 80 ألف ريال سعودي على الإنترنت

من أجل الحصول على هذا القرض الشخصي 80 ألف ريال من خلال الإنترنت يجب أن يتوافر فيك بعض الشروط الهامة وهي عبارة عن: