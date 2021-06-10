نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في السعودية اليوم 2021 لشهر يونيو من أرامكو بعد التحديثات الجديدة لشهر ذوي القعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية اليوم 2021، نحن في موعد جديد مع بيان جديد من قبل شركه ارامكو السعوديه للاعلان عن اسعار البنزين في السعوديه عن شهر يونيو الجاري، وهو البيان الشهري المقرر اعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة ليتم تحديث اسعار البنزين 95 وبنزين 92 وغيرها، حيث تتحكم شركة أرامكو علي أغلب المستهلكين في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة تقديمها العديد من الخدمات و المنتجات البتروليه والغاز الطبيعي على أعلى جودة ومستوى يليق بجميع المشتريين.

أسعار البنزين في السعودية 2021 شركة أرامكو

تقوم شركة أرامكو مساء اليوم الخميس 10 يونيو بالاعلان عن أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021، والتي يتوقع لها ان تكون منخفضة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمي، حيث ينشغل بال العديد من المواطنين في الوقت الحالي بالاسعار الجديدة لمعرفة الفرق الحديث، والذي يأتي ما بين الصعود والهبوط، نتيجة التغييرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي.

أسعار البنزين في السعودية 2021 شهر يونيو

إليكم تفاصيل أكثر لمعرفة أسعار البنزين المعمول بها في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية ،والتي يتم تطبيقها في محطات الوقود المختلفة، وهي اسعار شهر مايو وهي كالآتي.

سعر البنزين 91 يأتي بسعر 2.08 ريال سعودي

سعر البنزين 95 يأتي بسعر 2.23 ريال سعودي.

سعر البنزين الديزل يأتي بسعر 0.52 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال ياتي بسعر 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين يأتي بسعر 0.70 ريال سعودي.

عقب الإعلان عن بيان اسعار البنزين شهر يونيو من شركة أرامكو السعودية سوف نقوم بتوفيره اليكم فتابعونا باستمرار، عليه سنستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل الرائجة حيال تلك الاسعار التي سيتم اعتمادها بصورة رسمية من قبل شركة ارامكو.