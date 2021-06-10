نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع بدل فاقد سوا | اصدار شريحة stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لعملاء شركة الاتصالات السعودية بالتعرف على كيف اطلع بدل فاقد سوا وتعتبر تلك الخدمة من المميزات التي تقدمها شركة stc لعملائها، حيث يتم التقديم والحصول على شريحة في دقائق وأنت في المنزل، حيث تهتم الشركة بتقديم العديد من المميزات التي توفر الوقت والجهد على العملاء الذين يمتلكون شريحة سوا، ولذلك تحظى الشركة بعدد كبير من الخدمات، حيث تقدم اس تي سي إمكانية شراء هواتف حديثة من جميع الفئات مثل سامسونج بجميع منتجاتها وكذلك هواتف شركة آبل بجميع إصدارات الحديثة لها مثل ايفون 12 برو ماكس وغيرها.

شرائح سوا

تقدم شركة اس تي سي السعودية والتي تقوم على أساس تجارة الأجهزة الإلكترونية الحديثة وشرائح الاتصالات، وتعتبر شريحة سوا هي الشريحة الرسمية لتلك الشركة، وتتميز تلك الشريحة عن غيرها بأنها يقوم بتوفير عدد كبير من عروض سوا من حيث عروض مكالمات وخصومات على جيجات الانترنت.

ويتم الحصول على تلك الشريحة بالعديد من الطرق، إما بالحصول عليها من خلال منفذ رسمي من الشركة، أو الحصول عليها من خلال قنوات برنامج mystc الخاص بالشركة، حيث يتم طلب الشريحة وتصلك إلى باب المنزل، وفيما يلي سنتعرف على كل طريقة على حدا.

وبعد التعرف على استخراج بدل فاقد سوا يمكنك التعرف على جميع باقات سوا مكالمات فقط، حيث يوجد العديد من الباقات التي تختلف في حجمها على حسب الاستهلاك الشهري الخاص بالعميل.

كيف اطلع بدل فاقد سوا

يمكن لأي عميل من عملاء شركة اس تي سي السعودية باستخراج شريحة سوا جديدة في حين حصول أي تلف بالشريحة أو أن العميل فقد تلك الشريحة أو أنه حصل إيقاف مفاجئ لها، ويتم استخراج تلك الشريحة بالذهاب إلى الشركة، ثم قم بطلب استمارة “بدل فاقد” فقم بملء البيانات الموجودة بالورقة، ليقوم الوظف بمنحك شريحة جديدة بنفس الرقم الذي قمت بفقده، وتحتوي أيضاً على جميع الأسماء والأرقام القديمة.

فعملية استخراج شريحة بدل فاقد لن تستغرق أكثر من نصف ساعة عند الذهاب إلى الشركة، بينما يمكنك الحصول على شريحة من خلال برنامج mystc الخاص بالهواتف الذكية.

كما يمكنك التعرف على مميزات بطاقة مدى الراجحي الجديدة، والمميزات التي تقدمها تلك البطاقة.

كيف اطلع بدل فاقد سوا من خلال تطبيق mystc

ولأن شركة stc تهتم بعملائها، فإنها قد وفرت إمكانية التقديم والحصول على شريحة استبدال من خلال تطبيق الشركة، وذلك خلال دقائق معدودة، ويمكنك تنفيذ ذلك كالتالي:

أولاً يلزم تنزيل البرنامج إما من خلال متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد، أو من آبل استور لمنتجات شركة آبل.

بعد تثبيت التطبيق، قم بالدخول عليه، واختيار خدمة “ إدارة الاستخدام والاشتراكات في التطبيق “.

“. ثم قم بالنقر على علامة “التُرس” الموجودة أعلى يسار الشاشة.

سيتم إظهار جميع الشرائح التي تقوم باستخدامها على هاتفك، ومعلومات عن تلك الشرائح.

ثم ابحث عن خدمة “ بدل فاقد” .

. قم بالنقر على تلك الخدمة، ثم “ توصيل الشريحة “.

“. سيتطلب البرنامج إدخال رقم هاتف ليتمكن من التواصل معك لاستلام الشريحة.

بعد إدخال رقم الهاتف، قم بالنقر على “ استمرار “.

“. سيتم إ>خال رقم الهاتف مرة أخرى لتأكيد عملية الطلب.

قم بتحديد العنوان التي تود استلام الشريحة عنده.

قم باختيار لغة الموظف الذي سيتم إرسال الشريحة معه.

سيتم ظهور رسوم الخدمة قبل إتمام عملية التنفيذ.

في النهاية قم بالنقر على “الموافقة على الشروط والأحكام”.

ثم انقر على “إرسال“.

فهذه هي جميع الخطوات بكيف اطلع بدل فاقد سوا من خلال التطبيق، ليتم إيصال شريحة بدل فاقد إليك وأنت في المنزل.