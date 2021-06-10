نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “naw”أسعار البنزين الجديدة في السعودية يونيو 2021 أرامكو تعلنها خلال ساعات التطبيق الجمعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم وأشهر كلمات البحث الآن هي أسعار البنزين الجديدة في السعودية، التي ستصدرها اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار بصفة دورية كل شهر، والتي يتم تحديدها في اليوم العاشر ويتم التطبيق الرسمي للأسعار المحدثة في اليوم التالي للتسعيرة يوم 11 من كل شهر ميلادي، اعتمدت الحكومة السعودية نظام التسعيرة المتغيرة وفق السوق العالمي فكلما ارتفعت أسعار البترول العالمية تتحرك معها أسعار المشتقات في المملكة للارتفاع والعكس صحيح، وتقوم شركة أرامكو السعودية بالعمل على إنتاج وقود عالي الجودة والأوكتين، وتعمل من خلال الأجهزة الرقابية بالمملكة على مراقبة جودة المنتجات، حتى تصل إلي خزانات السيارات في محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المملكة.

موعد مراجعة سعر البنزين في المملكة

بعد أن حددت لجنة المراجعة أن تكون المراجعة شهرية، حددت أن تتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي وتطبق يوم 11 من نفس الشهر، ويستمر العمل بالأسعار حتى اليوم العاشر من الشهر الذي يليه، ويتم تحديد الأسعار وفق ضوابط حددتها شركة أرامكو عملاق الطاقة في السعودية والعالم، بالتعاون مع الجهات المعنية ولجنة تحديد السعر من الخبراء والمعنين.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

كانت المملكة تعتمد نظام تقييم للأسعار كل ثلاث شهور، ولكن رأت اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار أن هذه المدة مدة طويلة، وأن السوق يجب أن يتم ضبطه وحوكمته في الأسعار في مدة زمنية أقل من ذالك، بسبب أن المتغيرات العالمية في أسعار المواد البترولية سريعة ومتلاحقة، مما يستوجب معها تحريك الأسعار أما بالزيادة أو الخفض، وهو ما دعا إلي أن تجعل المراجعة للأسعار شهرية وليست ربع سنوية كما كان في السابق.

أرامكو السعودية

قبل الثانية عشر منتصف ليلة الخميس، سوف يتم تغيير أسعار البنزين المعمول بها في شهر مايو 2021، والمستمرة حتى الآن وهي كالتالي.