كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي وأسعار التأمين الصحي للمقيمين

كيفية الاستعلام عن التأمين هي من الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة السعودية للمقيمين الوافدين علي أراضيها، حيث تعمل الحكومة متمثله في وزارة السعودية في توفير كافة الخدمات الصحية بشكل متقدم لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين علي حد سواء، ولهذا أطلقت وزارة الصحة في المملكة خدمة كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي التي لاقت استحسان كبير بين الكثير من المواطنين والمقيمين، وقد قامت السلطات السعودية منذ عدة سنوات بتوفير التأمين الصحي لجميع الأفراد العاملين بالمؤسسات الكبرى الخاصة أو الحكومة، حيث يوفر التأمين الصحي العلاج لهم وللأشخاص وجميع أفراد الأسرة، ويتم العلاج تحت رعاية أفضل المستشفيات الخاصة بالمملكة، وبرغم هذا التقدم يوجد هناك الكثير من المقيمين والمواطنين في المملكة ليس لهم تأمين صحي وعلى الرغم من ذلك تقوم المستشفيات الحكومة التكفل بعلاجهم، ولكن في بعض أحيانا يحدث تزاح وبتالي لأيتم صرف الأدوية المطلوبة في الوقت المناسب.

كيفية الاستعلام عن التأمين للمقيمين

وبعد زيادة الشركات الخاصة بتأمين الصحي في المملكة وقع المقيمين والمواطنين في المملكة في حيرة شديده بسبب تعدد هذه الشركات والخدمات التي يقدموها ولكن في نفس الحين تختلف هذه الشركات من حيث لمصدقيه التي تقدمها لعملائها، وبعد العديد من الدراسات والإحصائيات وجدت السلطات السعودية أن أفضل شركة تأمين للمقيمين هي شركة بوبا للتأمين الصحي، حيث تستقطب عدد كبير من المقيمين المنتشرين في جميع أرجاء المملكة، ولهذا أتاحت وزارة الداخلية السعودية من خل موقع بوابة ابشر الإلكترونية خصية الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي للمقيمين الذي سوف نقوم بشرح خطواته في السطور التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة ابشر.

ومن الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية، انقر على أيقونة خدمة “الجوازات”.

من الصفحة الرئيسية انقر على “خدمات أبشر للأفراد”، كما هو موضح في الصورة التي أمامك.

ومن ثم سينتقل بك الموقع إلى صفحة أخرى خاصة بتسجيل الدخول على الحساب الشخصي في أبشر.

بعد ذلك اكتب رقم الهوية، أو اسم المستخدم، ومن ثم اكتب كلمة المرور، واكتب رمز التحقق المرئي المكون من أربعة أرقام.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد الدخول على حسابك الشخصي في أبشر انقر على “الاستعلامات الإلكترونية”.

ثم اضغط علي “الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط”.

يطلب الموقع منك كتابة رقم الإقامة، بالإضافة إلى كتابة رمز التحقق المرئي.

انقر على “عرض”. وسوف يقوم الموقع بعرض كافة البيانات الخاصة بالمقيم الخاصة بالتأمين الصحي.

أسعار التأمين الطبي للمقيم

نظام تم طرحه للسعودين المقيمين ويقدم تأمين صحي شامل ويضم العديد من المميزات أهمها شبكة مستشفيات وعيادات خارجية واسعة حيث غطاء الحمل والولادة والرعاية الطبية الكاملة، كما إنها تتميز بخدمات الأسنان والنظر والإغماء إلى جانب أمراض القلب والسكر والسرطان، وذلك يكون سعر تأمينه كحد أقصى 100 ألف ريال سعودي وكحد ادني 10.000 ريال سعودي.

أسعار التأمين الطبي للأفراد السعوديين

تشتمل قائمة التأمين الطبي للأفراد من “التعاونية” على تأمينات العائلات، وتأمين تأشيرة الزيارة الطبية. ويندرج تحت قائمة التأمين الطبي لأفراد عائلتي، أربع فئات وهي : عائلتي الفضي، البلاتيني، الذهبي، والماسي. ويشمل الحد الأقصى للعضوية الفضية 30.000 ريال، وللبلاتينية100.000 ريال، وللذهبية 50.000 ريال، وللماسية 250.000 ريال سعودي. هذا وتتوفر كل من العضويتين الفضية والذهبية الإقامة اليومية في غرف مشتركة بالمؤسسات الطبية، بينما توفر العضويتان البلاتينية والماسية غرف خاصة. وتتكلف استشارة الزيارة الطبية الواحدة للعضويات (الفضية، الذهبية، البلاتينية، والماسية) على الترتيب (75، 100، 150، 200 ريال سعودي). وتتكلف الإعاشة لليوم الواحد في أحد المراكز الطبية بالنسبة للحالات الطارئة للأربع عضويات ( الفضية والذهبية 350 ريال، والبلاتينية والماسية 600 ريال). وبالنسبة للحد الأقصى في علاج الحالات المرضية الموجودة خلال فترة التأمين لفرد واحد وبدون فترة انتظار فهي على ترتيب العضويات (الفضية، الذهبية، البلاتينية، والماسية) ( 30.000، 50.000، 100.000، 250.000) ريال سعودي.

وتجدر الإشارة أن التأمين ساري خلال فترة الإقامة داخل المملكة فقط، ويغطي التأمين الطبي لأفراد عائلتي من التعاونية معظم الخدمات الطبية والعلاجية بما فيها مصاريف الكشف والتشخيص، والتطعيمات، وحالات الحمل والولادة، لدي أكبر المراكز والمؤسسات الطبية المعتمدة بالمملكة.