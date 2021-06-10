إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط وطريقة تقديم طلب الإعفاء 1442 لجميع العملاء

إعفاء بنك الراجحي؛ فقد يقدم بنك الراجحي أهم الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالأراضي السعودية، ولهذا يعتبر من أميز البنوك وأكثر البنوك ثقة في الوطن العربي، فقد اكتسب بنك الراجحي ثقة كبيرة جداً من عملائه لتحليه بكامل المصدقية فيما يقدمه من تسهيلات عديدة تتناسب مع جميع الفئات العمرية والاجتماعية.

يقدم مصرف الراجحي السعودي خدمات مصرفية كالقروض والودائع بمبادئ تابعة للشريعة الإسلامية، حيث يقدم البنك تلك الخدمات بشروط وضوابط يجب توافرها قبل التقديم، ومن أهم خدمات البنك خدمة إعفاء مصرف الراجحي، فقد يقدم مصرف الراجحي تلك الخدمة لعملائه اللذين تعثرت ظروفهم المادية والإجتماعية، مما أصبح من الصعب سداد الأقساط نتيجة لتعرضه لأزمة دائمة تعيقه علي السداد.

إعفاء بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي السعودي والذي يعتبر أكبر بنك اسلامي علي مستوى العالم خدمة إعفاء بنك الراجحي وذلك بعد توافر عدة ضوابط يشترطها البنك بشكل أساسي حتى يحق للعملاء الحصول على الخدمة.

يتميز بنك الراجحي السعودي بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والتمويلية بتسهيلات عديدة في السداد والفترة التي يقوم بها العميل بسداد أقساط التمويل.

طريقة تقديم طلب إعفاء الراجحي

داماً ما يحرص مصرف الراجحي علي تقديم العديد من الخدمات التمويلية والقروض الشخصية لكثير من الفئات المختلفة بعد تواجد الشروط التي حددها البنك لكل فئة، فكما ذكرنا لكم أن أهم ما يقدمه البنك خدمة إعفاء المقترضين من سداد أقساط القروض، ولكن هناك بعد البنود والشروط التي لابد من وجودها، فقد يقدم مصرف الراجحي عند وفاة المقترض أو تعرضه لعجز دائم لا قدر الله تعالي، ففي ذلك الحالة قد يتم إعفاء أهل المقترض من سداد الأقساط المتبقية عليه، كما يمنح البنك تلك الخدمة في حالة عجز المقترض المادي من سداد الديون، ولهذا نذكر لكم طريقة التقديم للحصول علي اعفاء مصرف الراجحي: