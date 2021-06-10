تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب يصل الي 80 الف ريال لجميع الفئات

نظام تطبيق القروض الفورية نظام سهل ومريح لا يحتاج الذهاب الي البنك، فيمكن تنزيل التطبيق من الهاتف الجوال وتسجيل الدخول وتعبئة كافة البيانات ثم إرسال الطلب، وعند توافر الشروط وتقديم الاوراق والوثائق يتم تحويل مبلغ الي حساب العميل فوري بدون مغادرة المنزل وبدون تحويل الراتب، وسوف نتعرف علي الشروط المطلوبة، وهيا كالتالي.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بدون مغادرة المنزل

إذا كنت تبحث عن تمويل سريع بدون تحويل الراتب الشهري فأنك تجد كثير من العروض البنكية المختلفة، ويمكنك الحصول علي التمويل دون مغادرة المنزل ولا تحتاج الزهاب الي البنك، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري عبر الانترنت داخل المملكة العربية السعودية.

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا بد أن يكون المتقدم للتمويل موظفاَ في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص.

لا بد أن يكون عمر المتقدم يتراوح مابين 21 و 60 عاماََ.

خدمة العمل لا تقل عن شهر لموظف القطاع الحكومي، وثلاثة شهور لموظف القطاع الخاص.

يجب توافر جميع الشروط المطلوبة وتقديم الاوراق والمستندات للموافقة علي التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون مغادرة المنزل.

مزايا التمويل الشخصي والحصول علي هدية قيمة

تمويل إسلامي خاضع للشريعة الاسلامية.

يمكن للمستفيد من التمويل تأجيل دفع أول قسط بعد عيد الأضحى.

يتم إهداء بطاقة للعميل بقيمة 1500 ريال سعودي عيدية عيد الأضحى.

تمويل شخصي بدون ضامن ولا يحتاج الي تحويل الراتب ولا مغادرة المنزل، ويتم إيداع مبلغ التمويل في نفس اليوم.

أفضل برنامج تمويلي يقدم تمويلات فورية، بهامش ربح تنافسي.

تمويل شخصي يبدأ بمبلغ 5آلاف ريال كحد أدني ويصل الي مبلغ 100.000 ريال سعودي كحد أقصي، بدون تحويل الراتب.

تقديم حد أدني للراتب الشهري علي حسب مبلغ قيمة التمويل لموظف القطاع العام والخاص.

الخدمات التمويلية المقدمة معتمدة من النقد السعودي.

كيفية الحصول علي قرض فوري

تنزيل تطبيق علي الهاتف، ثم تسجيل الملف الشخصي للعميل باستخدام الحساب الحالي، ويمكن أيضاَ إنشاء حساب جديد.

البريد الإلكتروني، تسجيل رقم الهوية، والإقامة.

تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

تعبئة كافة البيانات عن الراتب الشهري والوظيفة الحكومية أو الشركة.

بعد الانتهاء من تعبئة البيانات، قم بإنهاء الطلب بإرسال نموزج التمويل الخاص بك.

نصائح هامه قبل التقديم على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري

يجب على المتقدم أن يتبع هذه النصائح قبل التقديم على القرض لكي يتم قبول الطلب من البنك.