نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية ٢٠٢١ – ١٤٤٣ وخطوات الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية من المعلومات المهمة حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم وإتاحة خدمات كثيرة بشكل إلكتروني وذلك حتى تقوم بتوفير واختصار الوقت التي يقوم المواطن بإستغراقها في إجراءات كثيرة ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية إلكترونياً هي خدمة إستخراج رخصة بناء حيث أصبح من الممكن الحصول على رخصة البناء بكل سهولة ويسر وفي وقت قصير وذلك بشرط أن يكون المواطن المتقدم لعمل الرخصة يستوفي جميع الشروط ويقوم بتقديم كافة المستندات المطلوبة وأيضاً سداد رسوم البلدية ويتم تقديم رخصة البناء في مكتب إصدار الرخص التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح بعض الشروط والأمور التي تخص رخصة البناء.

كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية

150 ريال؛ من أجل الحصول على رخصة بناء في المملكة العربية السعودية يجب أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على رخصة البناء بتقديم طلبه الترخيص الإلكتروني وذلك يكون عبر المنصة البلدية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية كما أنه يجب أن القيام بسداد رسوم الترخيص إلكترونياً وذلك يتم من خلال البنك الذي يقدم في مقدم الطلب وذلك من أي جهاز صراف آلي ورسوم رخصة البناء تكون حوالي ١٥٠ ريال سعودي ويتم سداد هذه القيمة بعد القيام بتقديم الطلب الإلكتروني وذلك يتم بعد إرفاق جميع المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة .

خطوات الحصول على رخصة البناء ٢٠٢١ م – ١٤٤٣ ه‍

قام النظام الجديد بالمملكة بإتاحة الفرصة للمواطنين الحصول على رخصة البناء إلكترونياً وذلك حتى يقوم بتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى البلدية أو المدرية العامة البلدية وذلك يحدث بإتباع بعض الخطوات هي كالآتي .

أولا يجب الدخول إلي موقع منصة بلدي الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة وذلك من خلال الوصول إلى الوطني الموحد وذلك. يكون من خلال البيانات الموجودة على أبشر.

عند الدخول على الصفحة الرئيسية يتم إختيار خدمات تراخيص البناء.

يتم إختيار خدمة أذونات البناء.

يتم الضغط على أيقونة بدء الخدمة.

يتم بعد ذلك تحديد بيانات الأرض التي يرغب المواطن الحصول على رخصة البناء الخاصةبها وهي ( أمانة -البلدية – مركز خدمات – منطقة).

يقوم بعد ذلك بتحديد صفة المتقدم.

يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط على “التالي” .

يتم بعد ذلك إختبار المكتب الهندسي.

ثم يتم إدخال بيانات المبنى وهي (رقم القرار المساحي – سنة القرار).

ثم يتم النقر على أيقونة”إرسال طلب إلى المكتب الهندسي”.

ثم الضغط على “يوافق”.

ثم يتم الإحتفاظ برقم الطلب لتقديمه إلى المكتب وذلك للحصول على رخصة البناء .

يتم بعد ذلك إستكمال البيانات المطلوبة عن طريق المكتب الهندسي.

ثم يتم بعد ذلك إرسال الطلب.

ثم يتم إضافة الأوراق المطلوبة.

وبعد القيام بتقديم الطلب الإلكتروني الخاص برخصة البناء يتم مراجعته من خلال الموظفين المفوضين لذلك ويتم بعد ذلك إصدار فاتورة دفع ليتم سداد الفاتورة إلكترونياً وبعد القيام بسداد الفاتورة يتم تقديم إصال السداد حتى يتم إستخراج الرخصة.

المستندات المطلوبه لعمل رخصة بناء في السعودية

لكي يتمكن المواطن السعودي في الحصول على رخصة بناء يجب أن يستوفي جميع المستندات المطلوبة حيث أن البناء في المملكة العربية السعودية يتطلب عدد محدد من متطلبات السلامة المنزلية ويجب أيضاً مراعاة القواعد واللوائح التي تم وضعها ويجب على من يرغب في الحصول على رخصة البناء تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وسوف نقوم بتوضيح تلك المتطلبات والشروط في الآتي:-

أولا يجب البحث عن المنزل وذلك يتم من خلال أحد المكاتب الهندسية الموثوقة بالمملكة.

يجب أن يقوم المواطن بتقديم شهادة تنسيق من الشركة السعودية للكهرباء.

ثم يقوم المواطن بتقديم رخصة بناء بصيغة PDF ولابد أن يتم الموافقة على الخطة من أحد المكاتب الهندسية بالمملكة العربية السعودية.

يجب تقديم النموذج المخصص لفحص متطلبات المباني للوحدات السكنيه وذلك يكون بشرط أن يقوم أحد المكاتب الهندسية بالمملكة العربية السعودية بالإشراف عليها.

يتم أيضاً تقديم مستخرج من المكتب الهندسي الذي يضم دراسة جميع الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية.

يتم أيضاً تقديم نسخه من عقد ملكية الأرض التي يريد البناء عليها.

يتم تقديم نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بمالك الأرض.

يتم تقديم إقرار بأي مخالفات وذلك أثناء البناء وإزالة المخالفات.

يتم تقديم إقرار بالإلتزام بكافة الضوابط والشروط التي قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضعها.

حالات رفض رخصة البناء في المملكة

يوجد بعض الأسباب التي يتم بسببها رفض طلب إستخراج رخصة البناء ومن أهم هذه الأسباب الآتي:-

أولا إذا كانت لم تستكمل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة .

إذا تم الإخلال بأحد شروط البناء التي قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضعها .

إذا كانت الأرض التي تم تقديمها للترخيص غير صالحة للبناء .

إذا تم تقديم أوراق ومستندات من مكتب هندسي غير معتمد .

إذا كان الغرض من البناء غير متوافق مع الأرض المراد البناء عليها.

إذا كانت التصميمات التي تم تقديمها لا توافق طبيعة الأرض المراد البناء عليها .

ما هو نظام بلدي الجديد

نظام بلدي الجديد هو نظام من ضمن بعض الأنظمة التي وضعتها الحكومة السعودية وذلك للحصول على رخصة البناء بشكل فوري وهذا النظام معتمد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهذا النظام قام بتسهيل إجراءات تملك المواطن للمسكن الخاص به ومن أهم مزايا هذا النظام أنه يتيح إصدار رخصة البناء بشكل فوري من المكتب المختص

وذلك يحدث في نفس اليوم وذلك عند القيام بسداد قيمة الرسوم البلدية وذلك دون الرجوع إلى البلدية التابعة للمنطقة التي يوجد بها حيث أن هذا النظام قام بإلغاء دور شركة الكهرباء في اصدار الترخيص وذلك بعد أن قام مكتب وزارة الشؤون البلديه والقروية تولي تلك المهمة حيث أنه بذلك أصبحت العلاقات الخاصة بإستخراج الرخصة بين المواطنين والمكتب حيث أن هذا النظام قام بتحديد جميع الإلتزامات التعاقدية عن الرخصة وقام بفرض المسائلة القانونية علي من يخالف هذه الإلتزامات .

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي قد قومنا من خلاله بتوضيح كم رسوم استخراج رخصة بناء في السعودية وخطوات الحصول على الرخصة وأيضاً قد قومنا بتوضيح بعض الأمور الأخرى التي تخص رخصة البناء في المملكة العربية السعودية بالتفصيل.