نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل تقسيط عبداللطيف جميل تويوتا لاند كروزر موديل 2021 الأهلي SNB أقل من 2660 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك عزيزي القاريء عرض تقسيط تويوتا لاند كروزر موديل 2021. بنظام التقسيط بدون كفيل من خلال برنامج تمويل الأهلي التأجيري. ولماذا يتهافت الزبون السعودي على سيارات تويوتا؟ الإجابة على ذلك أن تويوتا من السيارات الرائعة. وبها الكثير من الامكانيات الرائعة خاصة تويوتا لاند كروزر موديل 2021. فهي من السيارات الرباعية الدفع الرائعة.

عرض تقسيط تويوتا لاند كروزر من شركة عبد اللطيف جميل والبنك الأهلي

تجدر الإشارة إلى أنه يبدأ هذا العرض من 1/4/2021. ويسري حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 30/6/2021 فقط لدى شركة عبداللطيف جميل. ومما لا شك فيه أنه تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.

عرض تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021 البنك الأهلي عبد اللطيف جميل

مما لا شك فيه أن هذا العرض للتوضيح فقط. حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة. وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له. واللافت للنظر أن المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط. والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لا تعكس السعر المعلن.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة. ومما لا شك فيهتطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك لا يمثل الوكيل.

مثال على كيفية التعامل داخل العرض التقسيطي لسيارة تويوتا لاند كروزر 2021

الراتب محوّل على بنك آخر الراتب محوّل على البنك الأهلي تويوتا لاند كروزر SAR 2,916 SAR 2,753 القسط الشهري 10% من سعر السيارة 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى) الدفعة الأولى 30% من سعر السيارة 40% من سعر السيارة الدفعة الأخيرة 0% من مبلغ التمويل 0% من مبلغ التمويل الرسوم الإدارية %9.39 %6.72 معدل النسبة السنوي (APR)

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كيفية التواصل مع مقدم العرض البنك أو الوكيل عبد اللطيف جميل

وفي نهاية المقال إذا عجبك العرض، يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات. لهذا السبب عليك الاتصال على الرقم المجاني 920000891 أو توجه إلى مندوب البنك الأهلي بصالة عرض الوكيل كما يمكنك زيارة أقرب مركز تمويل تأجيري​ إليك أو أحد فروع البنك الأهلي.​​​​