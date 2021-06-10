نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن 2021 دورة استحقاق يونيو ٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد صرف حساب المواطن 2021 لشهر يونيو، حيث أطلقت وزارة العدل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن، وذلك لتسهيل الأعباء على المواطنين السعوديين حيث يوفر الحماية الضرورية للأسر المستحقة من التأثير المحتمل للإصلاحات الإقتصادية، ويكون هذا الدعم نقداً بناءً على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم أيضاً. ويشمل الدعم الذيادة في التكلفة الناتجة عن أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات. وقد قامت وزارة العدل بإصدار تطبيق للهواتف لمعرفة كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بهم، ومعرفة نتائج أهلية المسجلين، والاطلاع على أسماء المقبولين في حساب المواطن ١٤٤٢.



شروط أهلية حساب المواطن 2021

الجنسية: سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة تنقل. الإقامة: داخل حدود المملكة، أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة مع مراعاة مدى جودة بيانات الجهة.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

من خلاص موقع ثقفني يمكنكم معرفة التسجيل في حساب المواطن من خلال النقاط التالية.

يقوم المتقدم بإنشاء حساباً جديداً بشكل إلكتروني عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، ومن ثم إدخال وتعبئة البيانات التالية (رقم الهوية _ رقم الجوال _ تاريخ الميلاد)، ثَم يستقبل رسالة على رقم الهاتف الخاص به والتي تحتوي على رقم سري يقوم من خلالها بإتمام عملية التسجيل، ثم بعد ذلك يقوم بتغير كلمة المرور.

عند إتمام رفع الطلب ستظهر الوثائق المطلوبة، وسيتم إشعار المتقدمين بموعد إرفاق المستندات عن طريق رسالة.

يتم تقديم طلب التسجيل بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة.

بعد طلب التسجيل يقوم المتقدم بتقديم البيانات التالية(البيانات العامة_ بيانات التابعين_ بيانات العقارات_ بيانات العنوان_ بيانات الدخل_ بيانات الحساب البنكي).

موعد صرف حساب المواطن 2021

أما عن موعد صرف حساب المواطن السعودي الخاص بشهر يونيو 2021، فقد حددت الوزارة تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي كموعد محدد لتحويل رواتب حساب المواطن.

ومن المقرر يتم صرف دفعة يونيو 2021 يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو 2021 و الموافق لتاريخ 29 شوال لعام 1442.

ومن يرغب في الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط .ca.gov.sa الرسمي، وذلك لاستعلام حساب المواطن ومعرفة القيمة المستحقة ضمن مستحقات الدفعة الحالية.