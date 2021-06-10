“شرطة الرياض” تقبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب جرائم سلب

بلادي – الرياض :
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم (الخميس)، أن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة مركبتين واستخدامهما في ارتكاب عددٍ من جرائم السلب.
وأشار إلى أن الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تقدر قيمتها بمبلغ 17 ألف ريال.
وأكد أنه تم استرداد المركبتين وجرى إيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
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