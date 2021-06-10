حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، نشاطا في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، والحدود الشمالية والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

ويستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد الى مكة المكرمة، وتُسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.