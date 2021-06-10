“الكفاءة المالية” تُعلن الالتزامات واجبة السداد لأندية دوري المحترفين

بلادي – الرياض :

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية ، مساء اليوم الخميس، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و التي وصلت لـ 627 مليون ريال، وحدد يوم 21 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بها.

وجاءت الالتزامات المالية واجبة السداد للأندية الـ 5 الكبرى على النحو التالي:

نادي الاتحاد — 140 مليون ريال

نادي النصر — 135 مليون ريال

نادي الأهلي — 124 مليون ريال

نادي الشباب — 68 مليون ريال

نادي الهلال — 24 مليون ريال

ويتواجد الاتحاد في صدارة الأعلى مديونية بـ 140,304,083 مليون ريال، يليه النصر 135,907,339، ثم الأهلي بـ124,383,600، والشباب68,478,291 مليون ريال ويليه الوحدة 54,916,603، ثم الهلال 24,832,951، والعين19,275,107، وبعده الباطن 19,127,139 والاتفاق 18,589,720، والرائد 10,946,020 ريال، ثم التعاون: 8,301,159 والقادسية 1,776,041 مليون ريال، وأخيراً نادي ضمك كأقل مديونية 165,000 ألف ريال.

فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 أبريل 2021م على أندية الفيصلي والفتح وأبها.

وأوضح بيان وزارة الرياضة أن هناك 3 أندية فقط لا يوجد عليها ديون وستحصل على شهادة الكفاءة المالية إلى الآن وهي أبها،والفتح والفيصلي.

وشملت الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عددا من البنود الخاصة بذلك، وهي (ذمم دائنة” لاعبين”، ذمم دائنة “أندية”، ذمم دائنة “موظفين ومدربين”، رواتب لاعبين، رواتب موظفين ومدربين، مستحقات قضايا صدر بها قرارات قضائية).

وتختص هذه البنود بكافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب، وهذا سيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس 2021.