“البنك المركزي” يرفع للجهات العليا طلب الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة

بلادي – الرياض :
كشف البنك المركزي السعودي عن استكماله الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة.
وأكد أنه رفع للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدورها سيكمل الاشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.
وبين أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وعلى الفرص المتاحة للتوسع لهذا القطاع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع دوره في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
ونوه بمنحه 16 شركة تقنية مالية سعودية تراخيص خلال الفترة الماضية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية.
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