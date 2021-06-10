أمير الرياض يعزي في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتبه

بلادي – الرياض :
قدم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، تعازيه ومواساته في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتبه سحمي بن شويمي بن فويز، خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بمركز الناصفة في محافظة الخرج.
وأكد على الذكرى الطيبة والسيرة الحسنة للفقيد طوال فترة عمله في إمارة الرياض، سائلا الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة بن فويز عن شكرها وتقديرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته.
ورافق الأمير فيصل خلال الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر، والأمير فيصل محمد بن فيصل بن بندر.
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