قطار الرياض: إزالة التحويلة المرورية على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله بن سليمان الحمدان

بلادي – الرياض :

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم (الخميس)، أنه ابتداءً من الغد، وبالتعاون مع إدارة مرور الرياض، ستتم إزالة التحويلة المرورية على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله بن سليمان الحمدان.

ونشر الحساب الرسمي للمشروع “قطار الرياض” خريطة توضح الحركة المرورية بعد إزالة تحويلة طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله بن سليمان الحمدان.

يشار إلى أن التحويلة المرورية على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله بن سليمان الحمدان، تقع ضمن المسار الأول لمشروع قطار الرياض، المتمثل في شارع العليا – البطحاء، والذي يمتد بطول 38 كيلومترا.