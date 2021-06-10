“التحالف”: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

بلادي – الرياض : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. وأوضحت قيادة قوات التحالف أن المـليشيا الحوثية أطلقت الطائرة المسيرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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